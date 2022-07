GF Vip: perchè non ci sarà Elisa Esposito, che su TikTok parla in corsivo

Elisa Esposito non sarà nel cast della prossima edizione del reality show: svelato il motivo

Ieri il portale TvBlog.it ha rivelato in anteprima che la popolare professoressa del corsivo su TikTok non sarà nel cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip. A distanza di diverse ore da questa news ecco che Amedeo Venza su instagram ha voluto fare chiarezza sul motivo per cui la ragazza non entrerà nella casa più spiata dagli italiani:

“Si sarebbe giocata la possibilità di entrare a far parte del programma proprio per via del suo spoiler inerente al fatto che sarebbe stata convocata per un colloquio…”

Difatti proprio qualche giorno fa la ragazza sul popolare social network tanto apprezzato dai giovani ha rivelato ai suoi numerosi follower che sarebbe andata a fare un provino per il reality show condotto da Alfonso Signorini. E in base alle indiscrezioni raccolte da Venza sembra che questo video le sia costato caro.

Grande Fratello Vip, non ci sarà l’influencer nel cast: chi è la ragazza che ha incantato il popolo del web

Come detto poco fa Elisa Esposito non farà parte del cast della prossima edizione di Alfonso Signorini, che pare potrebbe durare fino a maggio. Oggi quest’ultima ha rilasciato una lunga intervista ad Armando Sanchez sull’ultimo numero del magazine Novella 2000. In questa circostanza la ragazza ha parlato un po’ della sua attività su TikTok e su OnlyFans, ma anche dei suoi progetti futuri. Ad un certo punto il giornalista ha chiesto alla giovane di spiegare un po’ il suo personaggio, che tanto ha spopolato sui social. E la ragazza ha confessato di aver inventato questo personaggio per far divertire la gente che segue i suoi post:

“Il mio personaggio è nato casualmente…Ho fatto un video con il mio ragazzo: mentre lui parlava normale, io ho cominciato a rispondergli in corsivo…Quel video ha fatto 7 milioni di views…”

Elisa Esposito fa una rivelazione: “Per il momento sono molto contenta così”

Armando Sanchez su Novella 2000 ha poi chiesto alla giovane insegnate del corsivo di svelare i suoi progetti per il futuro, visto il grande successo ottenuto su TikTok. E quest’ultima non ha nascosto che per ora vive alla giornata: “In realtà adesso non penso al futuro…Per il momento sono contenta così…” La giovane non ha poi nascosto di essere felice che la Tv e le Radio si siano accorte di lei: “Proprio l’altro giorno sono stata ospite a Radio Deejay…E’ un bel momento…” Insomma nonostante non sia riuscita ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip l’influencer sta comunque vivendo un periodo d’oro.