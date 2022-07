Anticipazioni GF Vip, clamoroso! Signorini in onda fino a maggio 2023?

Grande Fratello Vip, colpo di scena: il reality show potrebbe durare 8 mesi? L’indiscrezione

Nonostante manchino ancora poco meno di due mesi all’inizio della nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini le voci di corridoio si sprecano. E stavolta a riportare un nuovo rumor è stato il portale Dagospia.it. Di cosa si tratta? Il sito web è venuto a conoscenza che la finale della versione vip del padre di tutti i reality potrebbe esserci addirittura a maggio. Questa eventuale decisione verrebbe presa in base agli ascolti ottenuti nei mesi precedenti:

“A Cologno Monzese la data della finale è scritta con la matita, saranno fatte valutazioni con il passare dei mesi e già filtra l’ipotesi di allungamento, in caso di successo, a maggio…”

E se così fosse vorrebbe dire ennesimo record battuto per il reality: mai è andato in onda per più di 6 mesi.

Sara Manfuso nel cast della prossima edizione del reality show vip di Alfonso Signorini? L’ultimo rumor

Il portale Dagospia.it, dopo aver rivelato che la prossima edizione del GF Vip potrebbe addirittura durare fino a Maggio, ha anche colto la palla al balzo per dare un’altra succosa indiscrezione. Difatti il sito web ha rivelato che in lizza per entrare nel cast del reality show ci sarebbe anche la moglie del politico Andrea Romano. I telespettatori di Canale 5 hanno già avuto modo di vederla in Tv, visto che spesso e volentieri ha partecipato come opinionista nelle trasmissioni di Federica Panicucci e Barbara d’Urso. Dagospia ha anche precisato che al momento non c’è ancora niente di certo: “È in lizza ma siamo ancora lontani dalle certezze…”

Rita Dalla Chiesa potrebbe entrare in corsa nel reality? Il nuovo retroscena

Dagospia.it ha poi rivelato che non sarebbe stata ancora detta l’ultima parola sull’eventuale non ingresso della popolare conduttrice nel cast del GF Vip 7 (sono circolati ultimamente diversi rumor sul suo presunto forfait). Difatti quest’ultima pare non entrerà in gioco subito per ragioni familiari, ma potrebbe entrare nella Casa di Cinecittà più in là, visto che forse il reality potrebbe addirittura durare ben 8 mesi. Ci saranno presto news in tal senso? Chissà, intanto si ricorda che è stata la stessa conduttrice a confermare a FanPage che la trattativa per entrare nella casa più spiata dagli italiani è ben avviata.