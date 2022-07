Grande Fratello Vip 7: perchè potrebbe durare 8 mesi? Ecco tutta la verità

Alfonso Signorini e la presunta durata record del suo reality: ecco cosa c’è dietro l’idea di Mediaset

Pier Silvio Berlusconi, durante l’evento per la presentazione dei Palinsesti Mediaset 2022/23, ha rivelato che c’è l’idea di far durare diversi mesi la prossima edizione del Grande Fratello Vip. Da quel momento in poi sono circolati diversi rumor sulla possibilità che la versione vip del reality potrebbe addirittura durare 8 mesi. Oggi TvBlog.it è tornato a parlare di tutta questa faccenda, asserendo il motivo per cui a Mediaset è venuta l’idea di far durare così tanto il reality: “Alla base ci potrebbe essere una questione meramente economica…” Difatti aumentando la messa in onda del programma si abbatterebbero i costi di produzione.

GF Vip anticipazioni: la prossima edizione sarà la più lunga di sempre? Le ultime indiscrezioni

Successivamente il portale Televisivo TvBlog.it ha anche fatto notare che la eventuale durata record del reality show condotto da Alfonso Signorini, il quale è stato scelto come padrino del figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, garantirebbe a Canale 5 diverse serate con ascolti a doppia cifra senza il minimo sforzo (facendo felici le casse della concessionaria pubblicitaria Publitalia):

“Un programma come il Grande Fratello Vip, che anche quando va male ti permette di avere due sere a settimana un minimo garantito del 15% di share è oro colato per Publitalia…”

Insomma a Mediaset costerebbe molto meno mandare in onda su Canale 5 un’edizione extra large del reality show vip che investire in un nuovo programma, il cui successo è ovviamente un’incognita (nella scorsa stagione Tv infatti sono stati ben pochi i programmi ad aver ottenuto buoni ascolti).

Anticipazioni Grande Fratello Vip: la finale ci sarà in primavera?

Il redattore del portale TvBlog.it ha poi concluso questo suo articolo dedicato al reality show condotto da Alfonso Signorini asserendo di essere certo che la finale ci sarà quasi sicuramente in primavera inoltrata:

“Appare quindi ad oggi quasi scontato che il Grande Fratello Vip 7 partirà a settembre per andare in onda fino a primavera inoltrata, permettendo un risparmio importante a Mediaset…”

Il collega di Blogo ha inoltre confessato che Mediaset pensa che il programma sarà un successo (il cast fa ben sperare?): “C’è chi giura che andrà bene…”