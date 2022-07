Grande Fratello Vip, colpo di scena! Cambio improvviso di conduzione per…

GF Vip Party anticipazioni prossima edizione: Pierpaolo Pretelli e la popolare influencer alla conduzione

In questo ultimo periodo si è fatto un gran parlare su chi saranno i conduttori della prossima edizione del programma in onda su Mediaset Infinity. E dopo tante chiacchiere e rumor ecco che Tvblog.it ha svelato i nomi dei due presentatori. Chi saranno? Il popolare portale Televisivo ha dichiarato di essere venuto a conoscenza che la prossima edizione verrà condotta da Soleil Sorge e dal popolare showman. Come se la caveranno in questo ruolo? Chissà, intanto è certo che i loro tantissimi fan non stanno già più nella pelle nel vederli.

Soleil Sorge e il fidanzato di Giulia Salemi alla conduzione del programma su Mediaset Infinity: ecco perchè sono stati scelti loro

Il portale Televisivo TvBlog.it, dopo aver rivelato che Pierpaolo Pretelli e la popolare influencer condurranno la prossima edizione del GF Vip Party, ha anche colto la palla al balzo per spiegare il motivo per cui la scelta è ricaduta proprio su di loro:

“La scelta è caduta su due personaggi che sono stati fra i protagonisti di due delle edizioni di maggior successo di questo fortunato reality show, ovvero la quinta e la sesta…”

E in effetti il grande seguito di Soleil e Pierpaolo, che è finito recentemente al centro delle polemiche, garantirà sicuramente un successo social senza precedenti (e anche un grosso numero di telespettatori).

Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge: il loro ultimo anno è stato pieno di successi

Questo ultimo anno per i due ragazzi è stato senza ombra di dubbio pieno di grandi successi. Difatti la giovane influencer, dal momento in cui ha messo piede fuori dalla casa più spiata dagli italiani non si è mai fermata nemmeno un attimo: è entrata nella giuria de La pupa e il secchione show e poi è stata anche ospite in una delle puntate dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Oltre la Tv ha anche lanciato una sua linea di bikini. Lui invece prima ha partecipato a Tale e Quale Show e poi è entrato a far parte del cast fisso di Domenica In. Dopo questa esperienza è entrato nella squadra di R101. Adesso come se la caveranno al GF Vip Party?