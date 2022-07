Pierpaolo Pretelli scatena una polemica social: critiche sulla sua esibizione

L’ex gieffino si è reso protagonista di una gag: ecco cosa è successo

Pierpaolo Pretelli un noto personaggio televisivo, nelle scorse ore ha scatenato una polemica sui social per delle parole pronunciate durante una sua esibizione dal vivo a Maratea. Il fidanzato di Giulia Salemi si è reso protagonista di una gag, per aver affermato: “Molte persone ci seguono ovunque però non capisco perchè è gente grande, io ho fan dai sessanta in su, non so forse è la Rai che…”. L’ex gieffino ha continuato il suo discorso scendendo nel dettaglio:

“Dovete sapere che io suono, vado in discoteca nel wekeend, in realtà ci sono i giovani, il problema è che quando vado in console davanti c’è una schiera di over sessanta assatanate, e sono in diretta”.

Critiche all’ex velino dopo uno spettacolo: alcuni utenti della rete lo difendono

Pierpaolo Pretelli arrivato sul piccolo schermo come primo velino di Striscia la notizia, e molto amato dal pubblico soprattutto dopo la partecipazione al reality show condotto da Alfonso Signorini, sta facendo i conti con diverse critiche. In particolare l’ex gieffino come riporta la pagina Instagram ThePipol_tv è finito nel mezzo di una polemica social, dopo che è circolato il video di una sua esibizione a Maratea. Il 31enne ha fatto sapere di non riuscire a capire per quale motivo la maggior parte dei suoi follower hanno più di sessant’anni, aggiungendo: “Forse è il periodo di Domenica In, quindi ho preso tutto il pubblico, ma è incredibile”. A far infuriare parecchi utenti della rete è stato il fatto che l’ex concorrente del GF Vip abbia detto di essere seguito soltanto da sessantenni assatanate. I testuali sono soltanto alcuni dei commenti negativi: “Pagliaccio”, “Un altro fenomeno uscito da un reality che si pretende”, “Già tanto che hai dei fans”, “Si è montato la testa senza essere nessuno”. Però c’è anche chi si è schierato dalla sua parte: “Ma è una battuta, sei il migliore”, “Ma possibile che non si riesce a comprendere l’ironia in uno spettacolo leggero e ironico? Ma dai sono basita”.

“Voglio costruire una famiglia”, la confessione della fidanzata di Pierpaolo Pretelli

Intanto di recente la sua fidanzata Giulia Salemi, in un’intervista concessa al settimanale Chi, ha fatto capire di avere delle intenzioni serie con lui, dato che ha svelato uno dei suoi progetti: “Costruirmi una famiglia, oltre che continuare il mio lavoro”. La nota influencer poi dopo non aver nascosto di non prenderla bene quando viene criticata sui social, ha fatto sapere di aver imparato a dare meno peso agli insulti. L’ex gieffino invece nei giorni scorsi ha fatto i suoi auguri di compleanno al figlio Leonardo avuto dalla relazione con l’ex compagna Ariadna Romero, con queste parole: “5 anni di te! Che la vita ti sorrida sempre, che la vita ti sia sempre generosa e che possa regalarti tutto ciò che di bello desideri. Io sarò sempre al tuo fianco. Ti amo”.