GF Vip, Alfonso Signorini incassa un altro no: “Non vado per parlare a vanvera”

Scritto da Alessio Cimino , il Luglio 22, 2022 , in Grande Fratello

Giorgio Mastrota è categorico: “Non parteciperò mai al reality di Alfonso Signorini”

Il popolare conduttore ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Nuovo per annunciare a tutti i lettori di essere pronto a portare all’altare la sua compagna Floribeth Guitierrez: “Celebreremo le nozze in Valtellina entro Natale…” Ad un certo punto il giornalista ha chiesto al presentatore se gli autori del Grande Fratello Vip hanno mai bussato alla sua porta per proporgli di partecipare. E quest’ultimo, con la sua proverbiale schiettezza, ha subito risposto affermativamente, aggiungendo però di aver sempre declinato gentilmente gli inviti, anche perché è molto soddisfatto del lavoro che fa:

“Tante volte me lo hanno proposto, ma ormai non ci provano neppure più…Ora sanno che la mia risposta è e sarà sempre no…”

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini gelato dal conduttore: “Non vado per parlare a vanvera”

Successivamente Giorgio Mastrota, sempre in questa intervista rilasciata al settimanale Nuovo, ha rivelato anche il motivo per cui ha rifiutato sempre di partecipare alla versione vip del padre di tutti i reality show condotto da Alfonso Signorini, il quale ha escluso dal cast l’ex tronista di Uomini e Donne Claudio Sona:

“Ho un lavoro e preferisco continuare a fare bene questo, piuttosto che andare in Tv a parlare a vanvera…”

Insomma pare evidente che sarà davvero complicato vedere nella prossima edizione del reality show vip il popolare conduttore, che ha fatto la sua fortuna con le televendite e le telepromozioni: “Questo lavoro mi permette di avere continuità…”

Giorgio Matrota non si nasconde dietro ad un dito: “Al mio matrimonio non inviterò la mia ex moglie”

La giornalista del magazine Nuovo ha poi chiesto al conduttore se al suo matrimonio con Floribeth Guitierrez inviterà anche la sua popolare ex moglie Natalia Estrada. E l’uomo, che poco prima ha rivelato di non avere la minima intenzione di partecipare né ora né mai al Grande Fratello Vip, ha subito risposto negativamente, nonostante i loro rapporti pare siano più che buoni:

“Mi sembrerebbe una forzatura…Non abbiamo rotto i ponti, però non siamo così amici da sentirci sempre…”

Il ‘re delle televendite’ ha poi precisato che ormai entrambi vivono in due mondi separati.