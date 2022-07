GF Vip, Signorini e la rabbia di un ex tronista escluso: “Ho raccolto aria”

Claudio Sona furioso dopo essere stato escluso dal Grande Fratello Vip: “Non mi hanno considerato”

Il giovane ragazzo è stato il primo tronista gay di Uomini e Donne. Tuttavia dopo quella esperienza ha fatto un po’ perdere le tracce, non per sua volontà. In un’intervista rilasciata alla fanpage instagram thepipol_tv ha infatti rivelato di aver fatto in passato provìni sia per partecipare a L’Isola dei Famosi che al reality show vip di Alfonso Signorini, ma di aver sempre trovato la strada sbarrata:

“Quattro anni fa l’ho fatto per l’Isola dei Famosi e l’anno successivo anche per il Grande Fratello Vip. Ma niente…Ho raccolto solo aria…”

GF Vip, l’ex tronista si lamenta perchè viene sempre escluso: “Credo di avere una storia poco drammatica”

Successivamente Claudio Sona, sempre in questa intervista rilasciata alla fanpage instagram thepipol_tv, ha fatto presente di credere di essere sempre stato scartato dai vari reality forse perchè alle spalle non ha una storia drammatica da raccontare al pubblico a casa, come tanti altri:

“Credo di avere una storia poco drammatica. Sono convinto che all’interno di un reality vengano cercati personaggi conosciuti, ma dal vissuto particolare alle spalle, o addirittura ‘tremendo’…”

Difatti il giovane ex tronista gay di Uomini e Donne ha poi ribadito il fatto che se avesse avuto alle spalle una storia strappalacrime avrebbe avuto molte più chance di entrare nel reality show, la cui prossima edizione potrebbe durare ben 8 mesi: “Io ho avuto una vita estremamente normale. Se avessi avuto una storia strappalacrime, forse ce l’avrei fatta…”

Claudio Sona non ci sta e si sfoga: “Sono un omosessuale un pò diverso”

Il giovane ha poi rivelato alla fanpage instagram thepipol_tv di essere sempre stato soddisfatto dai provini che ha fatto. Tuttavia il ragazzo ha anche fatto notare di essere un omosessuale un po’ diverso da tutti quelli che ci sono in Tv e che sono andati al Grande Fratello Vip ed in altri reality show:

“Sono molto ‘sulle mie’. Certo, ho un gran carattere provocatorio, a volte litigioso e testardo…”

L’ex tronista non ha poi nascosto di avere un carattere provocatorio, ma di non avere la benché minima intenzione di estremizzarlo a favore di telecamere: “Ho un gran carattere provocatorio, a volte litigioso e testardo. Ma non amo estremizzarlo per le telecamere…”