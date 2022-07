Guenda Goria come sta dopo l’operazione: “Mai sentita così stanca in vita mia”

La figlia di Maria Teresa Ruta rompe il silenzio dopo l’intervento: “Mi hanno tolto una tuba”

Nei giorni scorsi Guenda Goria ha avuto un malore che l’ha costretta a recarsi di corsa in una clinica, in cui le è stata diagnosticata una gravidanza extrauterina. L’ex gieffina per risolvere questo problema di salute è stata sottoposta a un intervento d’urgenza, per l’asportazione di una delle tube. Dopo l’operazione l’attrice e pianista ha rotto il silenzio sui social affermando:

“E’ andata bene, mi hanno tolto una tuba, tutta sanguinante. Dicono che non si poteva tenere più”.



L’ex gieffina non perde la speranza di avere un figlio: “Uno dei messaggi che mi ha fatto sorridere”

Guenda Goria nota al pubblico per essere soprattutto la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria ha vissuto dei momenti difficili di recente, perchè ha avuto una gravidanza extrauterina che ha richiesto un intervento urgente. A raccontare la vicenda è stata proprio l’ex gieffina su Instagram rivelando di essere svenuta all’improvviso, e nella giornata di oggi non ha perso tempo per aggiornare i suoi numerosi fan sulla sua salute. Per iniziare ha raccontato i momenti precedenti all’anestesia: “Mi sono addormentata e non mi sono accorta di nulla, quando sono uscita dalla sala operatoria ho fatto ridere Mirko perchè dicevo amore ho paura dell’operazione e lui rideva e diceva ma guarda che ti hanno già operato”. Successivamente l’attrice e pianista ha fatto intendere di non aver perso la speranza di avere un figlio dal compagno Mirko Gancitano, con queste parole: “Uno dei messaggi che mi ha fatto più sorridere. Un mio cugino ginecologo ha avuto tante sue clienti che hanno avuto i figli lo stesso con una tromba”. Inoltre ha aggiunto: “Psicologicamente mi sento bene. Siamo forti, mi piace ironizzare anche nei momenti di difficoltà”.

La replica di Guenda Goria dopo le critiche: “Tanti si arrogano il diritto di giudicare”

Sempre nelle scorse ore, la giovane attrice e pianista dopo aver dato il suo buongiorno ai propri follower ha raccontato di non essere riuscita ad alzarsi dal letto: “Mi sembrava di scalare l’Everest, credo di non essermi mai sentita così stanca in vita mia, però adesso mi metto in piedi, non vi preoccupate, non mollo”. Subito dopo ha ringraziato tutti coloro che si sono preoccupati per lei: “Tutte le persone che conosco mi hanno scritto, sono molto felice di questo, siete stati stupendi. Mi avete dimostrato un amore immenso, non mi aspettavo tutto questo affetto”. Tramite un suo video invece l’ex gieffina si è lasciata andare a una riflessione, e ha fatto capire di aver replicato alle offese ricevute per il fatto di aver raccontato un momento così delicato sui social: “Ci vuole coraggio a mostrarsi in certi modi, io mi mostro anche così, perchè sono sempre io. Tanti non mi comprendono e si arrogano il diritto di giudicare. Ci sono tante persone che non hanno niente di cui parlare. Secondo me le parole sono importanti e bisogna usarle nel modo giusto”.