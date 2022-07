Malore per Guenda Goria: “Sono svenuta” cosa ha avuto e come sta adesso

La ragazza è stata male improvvisamente: è stata subito ricoverata d’urgenza

Momenti particolarmente complicati per Guenda Goria. Cos’è successo? Purtroppo ha avuto un improvviso malore che l’ha fatta finire dritta, dritta alla clinica Mangiagalli, dove le è stata diagnosticata una gravidanza extrauterina. A rivelarlo è stata lei stessa nelle sue storie su instagram:

“Ho fatto una visita ginecologica ed ho avuto una gravidanza extrauterina che si è attaccata alle tube…Non è nel posto giusto…”

Per tale ragione la compagna di Mirko Gancitano ha rivelato che purtroppo dovrà essere operata d’urgenza per risolvere questo problema. I suoi tanti follower si sono precipitati subito per farle i più sinceri auguri per una pronta guarigione.

Guenda Goria ha avuto un malore: “Ho avuto forti dolori e sono svenuta”

La figlia di Maria Teresa Ruta, sempre in questo suo intervento su instagram, ha poi rivelato ai suoi tanti follower cosa ha avuto nel dettaglio. Difatti la ragazza non ha fatto mistero che mentre era ad un bar è svenuta improvvisamente dopo aver avvertito dei fortissimi dolori:

“Sono stata male improvvisamente ho avuto questi forti dolori e sono svenuta. Ero al bar…Ho avuto un’emorragia e nel giro di pochi secondi mi sono accasciata a terra…”

La ragazza, che giorni fa ha difeso Dayane Mello, non ha certo nascosto il fatto di essere molto preoccupata, anche perchè c’è il rischio che le venga tolta una tuba in seguito a questa gravidanza extrauterina: “Questa gravidanza è attaccata alle tube e c’è il rischio che mi vogliano togliere una tuba…”

Mirko Gancitano dopo il malore della sua compagna confessa: “Dobbiamo ancora capire bene delle cose”

In queste ultime ore è intervenuto su instagram anche il compagno di Guenda Goria, che purtroppo ha avuto un improvviso malore finendo all’Ospedale. Quest’ultimo ha dapprima voluto ringraziare tutti per l’enorme affetto ricevuto, e successivamente ha precisato che al momento sono in attesa di capire cosa fare. Il ragazzo ha comunque subito rassicurato che nel momento in cui ci saranno novità aggiornerà subito tutti sui social: “Dobbiamo ancora capire bene delle cose, siamo accanto a Guenda con tutto l’amore del mondo. Appena potremo vi diremo. Grazie mille….”