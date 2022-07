Guenda Goria e il suo dramma, Maria Teresa Ruta: “È psicologicamente provata”

Maria Teresa Ruta parla delle difficoltà di sua figlia dopo l’operazione: la confessione

La popolare conduttrice ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Vero. Ed in questa circostanza la giornalista non ha potuto esimersi dal chiederle come sta sua figlia Guenda Goria, visto che giorni fa è stata costretta ad operarsi urgentemente per via di una gravidanza extra uterina. La conduttrice ha quindi rivelato che per sua figlia non è stato per niente facile, anzi:

“Il fatto di essere stata operata ed aver perso una tuba l’ha resa molto fragile in questo momento e psicologicamente abbattuta…”

Tuttavia la presentatrice ha tenuto a precisare che sua figlia è comunque forte come un leone, tanto che presto tornerà a teatro: “E questo fortunatamente le consentirà di rendere il suo cuore più leggero…”

Guenda Goria, sua mamma non lo nasconde: “E’ stata travolta da questa gravidanza extra uterina”

Successivamente Maria Teresa Ruta, sempre in questa intervista rilasciata al settimanale Vero, ha rivelato che questa ‘sorpresa’ della gravidanza extra uterina ha purtroppo travolto sua figlia, che fortunatamente ne è uscita abbastanza bene:

“Adesso sta molto meglio…Per fortuna è andato tutto bene…La sorpresa di questa gravidanza extra uterina l’ha travolta…”

La giornalista del magazine le ha poi chiesto come sono i suoi rapporti con la figlia, la quale ha fatto una rivelazione su Mirko Gancitano. E la presentatrice ha rivelato che entrambe riescono sempre a capirsi alla perfezione grazie alla loro grande empatia reciproca: “Abbiamo lo stesso carattere…Ci facciamo grandi risate sui nostri difetti…”

Mirko Gancitano e Guenda Goria, la conduttrice spera si sposino al più presto: “Tifo per loro”

La giornalista del magazine Vero ha poi fatto presente a Maria Teresa Ruta che c’è aria di nozze tra sua figlia e Mirko. E la conduttrice ha dapprima dichiarato che spera ardentemente che i due si sposino il prima possibile, e successivamente non ha nascosto di aver sempre fatto il tifo per il loro amore:

“Sono felicissima che Guenda abbia trovato un ragazzo come lui…E’ ancora una ragazza molto sofferente per alcune esperienze del passato e le sue ferite sono sempre lì ad attenderla…”

Purtroppo la ragazza è sempre stata molto insicura, come ha raccontato la stessa Ruta al settimanale: “E’ diffidente…”