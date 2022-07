Il paradiso delle signore, Giulia Arena: “Sto tornando”, lanciato uno spoiler

Anticipazioni soap di Rai1 puntate di settembre: Ludovica ritorna, parla l’attrice

Giulia Arena ha partecipato a due missioni della fondazione M.A.R.E. ovvero Marine Adventure for Research and Education per monitorare da vicino la salute del Mar Mediterraneo. Ed in questa occasione è stata raggiunta dal settimanale Gente a cui ha concesso una lunga intervista. Non poteva mancare anche una domanda sulle anticipazioni di settembre de Il paradiso delle signore dove da ben tre stagione veste i panni di Ludovica Brancia di Montalto. L’attrice messinese ha spoilerato:

“Tornerò sul set. Si era creato un piccolo caso perché i miei colleghi sono già al lavoro ed io ancora no. Colgo l’occasione per tranquillizzare i fan: sto per tornare!”

Prima di tornare, però, l’Arena si godrà un po’ di vacanze anche nella sua Sicilia.

Il paradiso delle signore, Giulia Arena sarà nel cast: Ludovica contesa da Ferdinando e Marcello

Ludovica Brancia di Motalto sarà presente anche nelle puntate della prossima stagione della soap di Rai1 ma sarà anche al centro delle trame. Nel dettaglio, l’abbiamo lasciata nell’ultima puntata andata in onda partire per la Grecia con Ferdinando di Torrebruna (Fabio Fulco) lasciano un incredulo Marcello Barbieri (Pietro Masotti) che per poco non è riuscito a confessarle i suoi sentimenti ed impedirne la partenza. Ebbene nelle puntate di settembre, oltre ad un clamoroso spoiler su Gloria ed Ezio, troveremo Ludovica ancora in vacanza mentre Barbieri, grazie soprattutto ad Adelaide, farà di tutto per migliorare la sua posizione sociale, riuscendoci. A questo punto poi ci sarà il ritorno della Brancia, che scelta farà quest’ultima? E come si evolveranno le situazioni del triangolo con loro protagonisti? Per saperlo non resta che attendere ulteriori anticipazioni e guardare le nuove puntate.

L’attrice e il suo impegno ambientalista: “Un famiglia di delfini mi ha emozionata”

Giulia Arena al magazine su citato ha ampiamente parlato della missione a cui ha partecipato, rivelando: “Il primo campionamento è stato un’esperienza unica…L’altro aspetto emozionante, sembrerà banale, ma è stata una famiglia di delfini che una mattina ha seguito la nostra imbarcazione.” L’attrice de Il paradiso delle signore, inoltre, sarà ospite all’Andaras Traveling Film Festival dove racconterà la sua esperienza nel progetto M.A.R.E.