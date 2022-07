Anticipazioni Il paradiso delle signore 7: clamoroso spoiler su Gloria ed Ezio

Spoiler sulla prossima stagione della soap di Rai1: Gloria verrà scagionata e tornerà libera

L’ultima puntata della scorsa stagione della soap di Rai1 ha lasciato i tanti affezionati telespettatori con un dubbio: quale sarà il destino di Gloria? La capocommessa andrà in prigione e scomparirà dalle trame oppure verrà scagionata con un colpo di scena? A questo domanda adesso finalmente si può dare una risposta perché dalle anticipazioni sulle nuove puntate de Il paradiso delle signore si apprende che Gloria verrà scagionata e tornerà libera. L’attrice che la impersona, infatti, è stata immortalata da un membro dello staff che ha postato sui suoi social delle foto del set in cui appunto di vedono i personaggi di Stefania, Marco, Ezio e Gloria, camminare tranquillamente sul marciapiede segno che quindi sarà presente nelle prossime puntate.

Il paradiso delle signore 7, anticipazioni puntate di settembre: Ezio non può sposare Veronica

La costituzione di Gloria in commissariato causerà una serie di eventi inaspettati e imprevedibili ed infatti ci sono alcuni spoiler clamorosi su ciò che succederà a settembre. Gloria verrà scagionata e tutto questo causerà anche degli effetti nella famiglia Colombo-Zanatta. Ezio, essendo legalmente sposato con la Moreau, non potrà sposare Veronica e quest’ultima inizierà a covare rancore nei confronti della capocomessa. E c’è di più perché delle ripercussioni li avrà anche Gemma che non solo deve fare i conti con la sua delusione amorosa ma passerà dei guai seri per aver minacciato Stefania. Non è chiaro invece come la capocommessa riuscirà ad uscire dal carcere. Le anticipazioni ufficiali per adesso non dicono null’altro ma nella prossima stagione della soap se ne vedranno delle belle.

La soap di Rai1 torna in onda il 12 settembre: tutte le anticipazioni sulla trama

Il paradiso delle signore 7 andrà in onda a partire dal 12 settembre su Rai1 sempre dalle 15.45. Dagli spoiler sulla prossima stagione si scopre che ci saranno tante new entry destinate a portare brio e scompiglio nelle trame come le nuove Veneri Clara ed Elvira, l’imprenditrice Matilde Frigerio di Sant’Erasmo ed il fratello di Marco Tancredi di Sant’Erasmo. Non ci saranno, invece Dora e Nino, Dante e Beatrice e Tina e Sandro.