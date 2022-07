Il paradiso delle signore settembre: tutto sul futuro di Ludovica e Marcello

Anticipazioni soap di Rai1 nuova stagione, parla Pietro Masotti: cosa succederà a Marcello

Nelle scorse ore il set de Il paradiso delle signore è stato aperto alla stampa ed i vari attori del cast hanno svelato spoiler e anticipazioni sulla prossima stagione. Anche Pietro Masotti, ai microfoni di Granelli-La serie ha rilasciato delle dichiarazioni anticipando cosa succederà a Marcello nelle nuove puntate del Paradiso:

“Sfrattato da Villa Bergamini-Brancia Marcello tornerà a stare con Armando”

Infatti la scorsa stagione si è conclusa con un clamoroso colpo di scena, il giovane, frustrato per la differenza di ceto sociale con Ludovica l’ha lasciata e si è dimesso anche da Vice Presidente del Circolo. Nella nuova stagione, però, le cose prenderanno una piega diversa perché, come l’attore ha rivelato:

“Marcello avrà a che fare con Adelaide”

che diventerà sua alleata e lo aiuterà a migliorare la sua posizione sociale.

Il paradiso delle signore 7, spoiler puntate di settembre: Giulia Arena (Ludovica) è tornata sul set

Cosa succederà a Ludovica Brancia di Montalto nelle puntate in onda a settembre della soap di Rai1? A questa domanda ha risposto l’attrice che la impersona, Giulia Arena, sia attraverso i social che attraverso varie interviste. Innanzitutto, nelle scorse, tramite delle instagram storie ha annunciato il suo rientro sul set dopo due mesi dall’inizio delle riprese. Segno che Ludovica non sarà presente sin dalla prime puntate della soap ma entrerà a stagione inoltrata. Poi per quanto riguarda la trama della soap Ludovica, ingannata dalla madre Flavia che ha finto di essere gravemente malata, ed in aperto contrasto con Marcello, ha finito per cedere alla corte di Ferdinando di Torrebruna decidendo a fine stagione di partire con lui per la Grecia.

Spoiler prossima stagione della soap: Ludovica e Marcello torneranno insieme?

A questo punto non resta che chiedersi se la storia d’amore tra Marcello e Ludovica avrà un lieto fine nelle nuove puntate de Il paradiso delle signore. Le anticipazioni per ora non dicono nulla ma ciò che è certo è che la bella ereditiera sarà divisa tra il giovane barista e Ferdinando, chi sceglierà? Le nuove puntate della soap prenderanno il via lunedì 12 settembre alle 15.55 su Rai1