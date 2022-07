Il paradiso delle signore, spoiler: tutto su Matilde Frigerio di Sant’Erasmo

Matilde Frigerio di Sant’Erasmo: chi è il nuovo personaggio della soap di Rai1

Mancano ancora più di due mesi prima del ritorno in onda a settembre de Il paradiso delle signore ma, dopo le presentazioni dei palinsesti Rai con le anticipazioni su cast e trama della soap, è scoppiata la curiosità dei telespettatori sui nuovi personaggi e le loro storie. E tra di loro ci sarà anche l’ingresso di Matilde Frigerio di Sant’Erasmo che ha il volto dell’attrice Chiara Baschetti e una storia molto travagliata e particolare. Nei successivi due paragrafi verrà spiegato tutto quello che al momento è noto sul personaggio, anticipazioni sulla trama e qualche curiosità sull’attrice che lo impersona.

Il paradiso delle signore, anticipazioni trame di settembre: Matilde ha un drammatico passato

Gli spoiler sulle puntate della prossima stagione della soap di Rai1 svelano che sin da subito ci sarà l’ingresso di Matilde Frigerio di Sant’Erasmo, si tratta di una donna determinata e volitiva che però ha un drammatico passato alle spalle. Non si conoscono ulteriori dettagli sul dramma che la vede coinvolta che prima o poi verrà fuori. Matilde sarà inoltre un’alleata della Contessa Adelaide, quest’ultima è già noto che attuerà la sua vendetta nei confronti di Umberto e Flora e dunque potrà contare sul valido aiuto non solo di Marcello ma anche della new entry. Sempre dalle anticipazioni si scopre che la Frigerio di Sant’Erasmo è una capace imprenditrice e che avrà un ‘rapporto inaspettato’ con Vittorio Conti. E molti siti ipotizzano che possa nascere un sincera amicizia o qualcosa di più tra ai due. Del resto, concentrandoci sul dottor Conti, quest’ultimo dopo il doloroso addio con la moglie Marta si era invaghito della cognata Beatrice, ma il sentimento che stava nascendo tra i due è stato interrotto dall’arrivo di Dante Romagnoli. La contabile alla fine ha scelto quest’ultimo e dunque non è escluso che nelle prossime puntate ci sia un nuovo amore per il personaggio che ha il volto di Alessandro Tersigni.

Anticipazioni sulla soap di successo di Rai1: nel cast arriva l’attrice Chiara Baschetti

Matilde Frigerio di Sant’Erasmo ne Il paradiso delle signore sarà un personaggio che porterà brio e scompiglio. Le anticipazioni sulla trama svelano che avrà a che fare con alcuni dei personaggio più longevi e amati come appunto Adelaide (Vanessa Gravina) e Vittorio (Alessandro Tersigni). A dare volto al nuovo personaggio, invece, sarà l’attrice Chiara Baschetti. L’attrice è nata a Cesena nel 1987 e, dopo aver debuttato come modella, in seguito ha recitato in molte fiction di successo come L’Isola di Pietro su Canale5, con protagonista Gianni Morandi ed un episodio di Un passo dal cielo. Prossimamente, invece, sarà nel cast de I Medici nelle vesti di Fioretta Gorini ed appunto nella soap di successo Rai.