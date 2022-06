Il paradiso delle signore 7 anticipazioni: spoiler trama, cast e new entry

Anticipazioni ufficiali su Il paradiso delle signore: spoiler trama della 7^ stagione

Oggi, martedì 28 giugno, sono stati presentati i palinsesti Rai della prossima stagione televisiva e com’è noto a settembre tornerà in onda la soap di successo con la settima stagione, quinta in versione daily. Tante le novità che caratterizzeranno del Paradiso a partire da cast con conferme, new entry e addii fino agli intrecci di trama. La soap sarà ambientata a metà anni ’60 e ritroveremo Vittorio (Alessandro Tersigni) alla guida del grande magazzino con una nuova socia: Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) quest’ultima sarà intenta a vendicarsi di Umberto (Roberto Farnesi) e farà di tutto per boicottare Flora (Lucrezia Massari). In caffetteria poi ci saranno anche Salvo (Emanuel Caserio) e Marcello (Pietro Masotti) ma in delle nuove vesti. Il primo fresco sposo di Anna (Giulia Vecchio) ed il secondo determinato a scalare la sua posizione sociale per Ludovica (Giulia Arena).

Spoiler puntate di settembre della soap di Rai1: tutto sul cast, chi resta e chi lascia

Dalle anticipazioni ufficiali de Il paradiso delle signore si apprende anche l’elenco completo degli attori riconfermati. Accanto ai nomi su citati troviamo: Antonella Attili (Agnese Amato); Massimo Poggio (Ezio Colombo); Francesca Del Fa (Irene Cipriani); Pietro Genuardi (Armando Ferraris); Lara Komar (Gloria Moreau); Grace Ambrose (Stefania Colombo); Filippo Scarafia (Roberto Landi); Elisa Cheli (Paola Galletti); Valentina Bartolo (Veronica Zanatta); Moisé Curia (Marco Di Sant’Erasmo); Gaia Bavaro (Gemma Zanatta). Al contrario invece hanno detto addio alla soap Luca Grispini (Nino); Luca Bastianello (Dante Romagnoli); Caterina Bertone (Beatrice Conti); Neva Leoni (Tina Amato); Luca Capuano (Sandro Recalcati); Mariavittoria Cozzella (Dora Vianello). Ed infine ci saranno quattro interessanti new entry destinati a portare brio e scompiglio nelle trame, si tratta di Gabriele Anagni, Chiara Baschetti, Clara Danese, Elvira Camarrone. Il primo in realtà è un ritorno e si tratta del magazziniere Alfredo Perico, mentre le altre attrici daranno il volto alle nuove Veneri Clara Boscolo ed Elvira Gallo e Matilde Frigerio di Sant’Erasmo, imprenditrice in fuga da un passato doloroso.

Il paradiso delle signore 7: tutte le anticipazioni ufficiali sulla trama

Infine gli spoiler sulle prossime puntate della soap svelano che tra Vittorio e Matilde nascerà una simpatia mentre Anna sarà sconvolta dall’arrivo di una telefonata che potrebbe far presagire il ritorno di Quinto. Non resta dunque che attendere settembre per seguire le vicende di tutti i protagonisti del grande magazzino.