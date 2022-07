Iva Zanicchi avverte la giuria di Ballando: “Non mi devono attaccare, se no…”

Giuria di Ballando con le Stelle avvertita: “Non mi devono attaccare a livello personale, se no mi difendo!”

Da non crederci, ma Iva Zanicchi approderà nel dancing show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Si ritroverà a essere giudicata dalla giuria composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e forse, ancora una volta, da Selvaggia Lucarelli. Al settimanale Nuovo Tv, però, lancia un avvertimento molto chiaro alla giuria del programma di successo del sabato sera di Rai1:

“Non mi devono attaccare a livello personale perché se no mi difendo. Lo farei bene, complice la diretta”.

Ballando con le stelle, Iva Zanicchi vuole vincere: “Non mi sto preparando affatto”

Quando si viene chiamati a partecipare a un programma come Ballando con le stelle si inizia subito una preparazione, come una dieta (a torto, ovviamente) o una preparazione atletica generica. Non Iva Zanicchi, che sempre al settimanale sopracitato ha ammesso: “Non mi sto preparando affatto, mangio tutto il giorno”, tranne per dei controlli che ha fatto. E poi c’è chi le ha detto che, essendo una cantante, ha il senso del ritmo, ma ci ha tenuto a specificare che se la musica nelle orecchie ce l’ha, deve farla andare nelle gambe se vuole sperare di ballare sulla pista.

Iva Zanicchi non ha chiuso con Mediaset: “Con Pier Silvio Berlusconi ci risentiremo alla fine di Ballando”

Quindi sono chiusi tutti i contatti con Mediaset? Assolutamente no, dato che la celebre cantante ha specificato che con Pier Silvio Berlusconi c’è un bellissimo rapporto di affetto e stima tanto che quando le è arrivata la proposta per Ballando lui è stato il primo a spingerla a fare questa bella esperienza. Inoltre “ci risentiremo al termine di Ballando” ha confessato lei, facendo intendere che potrebbero esserci dei programmi futuri. Comunque c’era la possibilità nell’aria di vederla all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ma conoscendosi ha preferito declinare, perché le sarebbe scappato qualcosa di compromettente andando a rischiare espulsioni indesiderate. Insomma, molto meglio un programma come Ballando con le stelle, dove si balla, si ha a che fare con la musica, e non con i teatrini messi in piedi dagli autori.