È morto James Caan, famoso per aver interpretato Sonny ne “Il Padrino”

Il cinema piange James Caan: la notizia della morte

Si è spento a Los Angeles all’età di 82 anni James Caan, uno dei volti più noti del cinema americano a cavallo tra gli anni ’70 e ’90. Divenuto celebre per l’interpretazione di Sonny Corleone nello storico film Il Padrino, uno dei cult a livello mondiale del cinema. La notizia della morte di Caan è stata data dai familiari sull’account Twitter ufficiale della star insieme a una richiesta di rispetto della loro privacy. Nonostante la storica nomination all’Oscar e il grande successo personale, James Caan non amava identificarsi con il personaggio del mafioso americanizzato e rideva del luogo comune per cui tanti a Hollywood pensavano avesse origini italiane. Una scomparsa, quella dell’attore, che in qualche modo tocca anche l’Italia, visto il grande successo del Padrino nel Bel Paese e la raffigurazione della vita di Vito Corleone che ha attirato molto interesse, così come il personaggio di Sonny, che resterà sempre nella mente dei suoi fan.

La vita di James Caan

Nato a New York il 26 marzo del 1940 James Caan è stato un attore molto apprezzato e attivo non solo negli USA. Ha recitato in un centinaio di film, anche se il suo ruolo di maggior successo è stato appunto quello di Sonny Corleone nella pellicola Il Padrino che gli è valso una candidatura agli Oscar come miglior attore non protagonista. Nel genere del noir e simili l’attore si è spesso ritrovato raccogliendo successi molto importanti: “40.000 dollari per non morire” di Karel Reitz, “Killer Elite” di Sam Peckinpah negli anni ’70 tra i film più apprezzati di Caan.

L’attore e il grande desiderio dopo Il Padrino

Una vita spesso e volentieri sul filo del successo, ma come capita a molti grandi artisti e non solo, anche ricca di eccessi. Nota la sua battaglia con la droga, dal quale Caan è uscito diversi anni fa e che non aveva impedito all’attore di proseguire una carriera piena di grandi avventure. Oltre al ruolo ne Il Padrino lo storico personaggio di Sonny ha lavorato a tante altre produzioni e aveva però espresso il desiderio di interpretare ancora una volta un personaggio di successo, proprio come quello della pellicola di Francis Ford Coppola.