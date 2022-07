Jessica Selassiè e Barù: è calato il gelo tra loro? Ecco come stanno le cose

Jessica Selassiè ha litigato con l’ex gieffino? Ecco tutta la verità

Domenica scorsa Davide Silvestri e Alessia Costantini, dopo tanti anni passati insieme, hanno fatto finalmente il grande passo sposandosi. Ovviamente tra gli invitati c’erano anche alcuni ex gieffini, tra i quali Barù e la vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Si segnala che Amedeo Venza ha rivelato su instagram di essere venuto a conoscenza che questi ultimi due durante il matrimonio dell’attore pare si siano salutati a stento: “Il gelo tra i due seduti allo stesso tavolo…” Ma sarà andata davvero così? A smentire tutte queste illazioni ci ha pensato il blogger Giuseppe Porro, che ha avuto modo di parlare direttamente con la ragazza:

“Non è assolutamente vero che tra Jessica Selassiè e Barù c’è stato ‘gelo’ al matrimonio di Davide Silvestri. Jessica ha parlato con noi e ci ha tenuto a precisarlo…”

Barù e la ex gieffina sono in buoni rapporti: smentite tutte le illazioni sui loro presunti dissidi

Il blogger Giuseppe Porro ha poi rivelato il motivo per cui sono circolate tutte questa fake news su Jessica Selassiè e il nipote di Costantino Della Gherardesca:

“Le fake news che sono circolate derivano semplicemente dal fatto che tra la Princess e il nipote di Costantino della Gherardesca ci sia stato un passato fatto di alti e bassi…”

Successivamente il blogger ha ribadito con fermezza il fatto che tra il nobile e la principessa etiope, la quale è stata presa di mira dagli hater sui social, non c’è nessun problema, anzi: “Tra Jessica e Barù, dunque, ad oggi c’è cielo sereno…”

Che fine ha fatto l’ex gieffino? Nuova fidanzata e nuovo ristorante

Una volta finito il reality show condotto da Alfonso Signorini Barù ha preferito non restare troppo sotto i riflettori facendo perdere un po’ le tracce, nonostante molti sui social continuino a parlare del suo rapporto con Jessica Selassiè. Ma che fine ha fatto? Pare che l’uomo stia frequentando una noto modella, il cui nome è Ludovica Perissinotto. Ultimamente ha anche aperto un ristorante a Milano, che pare gli stia regalando non poche soddisfazioni. E chissà se presto tornerà in Tv, magari in un altro reality.