Jessica Selassié si difende dagli attacchi: “Mi scrivono cattiverie assurde”

L’ammissione dell’ex gieffina sui commenti negativi ricevuti: “All’inizio ci sono rimasta male”

Jessica Selassié nota al pubblico per essere la vincitrice del GF Vip 6, nelle scorse ore in una diretta Instagram con degli avvocati, precisamente nella pagina LawPills, ha parlato del suo rapporto con i famosi leoni da tastiera. L’ex gieffina non ha nascosto di non averla presa affatto bene inizialmente quando si è trovata a fare i conti con commenti negativi, dato che ha dichiarato:

“All’inizio ho letto delle cose e sono stati un po’ cattivi attaccando la sfera personale e ci sono rimasta parecchio male“.



La principessa etiope replica a chi continua ad attaccarla sui social: “Fatevi una vita!”

Anche la vincitrice della sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini e pronto a tornare sul piccolo schermo a settembre 2022, viene presa di mira dagli hater sui social dato che a raccontarlo è stata lei durante una chiacchierata con due avvocati. L’ex gieffina per iniziare ha affermato: “Adesso mi faccio delle grosse risate, però i primi giorni….io sono stata sei mesi senza telefono ed entro da sconosciuta. Esco ed ho vinto ed una grande fetta di pubblico mi ha amata”. La principessa etiope è scesa nel dettaglio, facendo sapere chi solitamente si scaglia contro di lei: “Sono più su Twitter, ma non sono tantissimi per fortuna. Principalmente sono tutti dei fake ma a volte sono rimasta sbalordita, ci sono delle signore, dai 40 ai 60 anni, potrei essere figlia loro, mi scrivono delle cattiverie assurde, ma non avete delle figlie? Ma fatevi una vita“. Sempre riferendosi ai leoni da tastiera, Jessica Selassié ha aggiunto: “Non è facile, a volte vanno sul personale, sono pesanti, quindi ti feriscono”.

Jessica Selassié e Barù Gaetani sarebbero lontanissimi: l’indiscrezione

Sempre durante la chiacchierata, la sorella di Lulù e Clarissa Selassié che nei giorni scorsi ha preso una decisione, sull’esperienza vissuta nella casa di Cinecittà e sull’affetto che continua a ricevere dai suoi sostenitori ha sottolineato: “Non ho recitato nessun ruolo, e quello è arrivato alle persone”.

Intanto di recente l’ex gieffina ha preso parte al matrimonio di Davide Silvestri e Alessia Costantino, e stando al portale The Pipol, che ha pubblicato alcune foto della principessa etiope e Barù Gaetani, il rapporto tra i due sarebbe freddo: “Pare siano lontanissimi. La voglia di una pizza li avvicina, ma i due continuano a festeggiare da separati”.