La dama velata, segreto spiazzante di Miriam Leone: “Un tradimento mi ha…”

Miriam Leone confessa: “Partecipato a Miss Italia dopo un tradimento”, la curiosa rivelazione

Talentuosa e bellissima tanto da vincere la fascia di Miss Italia nel 2008 è difficile credere che da giovanissima Miriam Leone non si sentiva abbastanza bella e che ha deciso di partecipare al concorso di bellezza solo dopo un cocente tradimento. La curiosa rivelazione è stata fatta dalla stessa attrice in un’intervista recente ripresa da TvMia. Nel dettaglio l’attrice protagonista de La dama velata ha rivelato che nel 2007 per un coincidenza incredibile si è schiantata in macchina con un’altra e solo dopo ha scoperto che in quella macchina ci fosse il suo fidanzato dell’epoca con un’altra donna:

“Ero disperata, avevo perso la fiducia in me stessa, pensavo di essere stata tradita perché non ero abbastanza bella. Non ero mai stata così umiliata. Da anni gli amici insistevano con questa storia di Miss Italia, così ci ho provato.”

L’attrice racconta il tradimento subìto: “Per giustificarsi mi disse che era andato a fumare una sigaretta”

Miriam Leone ha raccontato di essersi innamorata per la prima volta a 19 anni, nel 2004, di un ragazzo più grande di lei di cinque anni di professione scultore. La storia procede fino al 2007 quando l’attrice si scontra con la sua auto con quella del suo ragazzo scoprendo il tradimento.

“Per giustificare la presenza dell’altra donna mi dice ‘siamo andati a fumare una sigaretta al mare'”

ha rivelato l’attrice che poi ha aggiunto che in un certo senso ‘grazie’ a quel tradimento è diventata una stella della televisione prima e del cinema poi perché dopo aver vinto Miss Italia è decollata la sua carriera. E anche la sua vita privata va a gonfie vele dal 2021 infatti è felicemente sposata con il musicista Paolo Carullo.

La dama velata torna in replica questa sera: anticipazioni sulla trama della 1^ puntata

E tra i successi di Miriam Leone c’è sicuramente la fiction di Rai1 La dama velata, andata in onda la prima volta nel 2015 e che verrà riproposta questa sera, domenica 31 luglio, in replica sempre in prima serata su Rai1. La trama ruota attorno alla figura della Contessa Clara Grandi in Fossà e il Conte Guido Fossà (Lino Guanciale) contraddistinti da una struggente storia d’amore ambientata a Trento alla fine dell’ Ottocento.