La dama velata, trama e successo: che svolta per Miriam Leone Lino Guanciale

Lino Guanciale e Miriam Leone tornano in tv con la fiction di Rai1: trama e successo

Questa sera la Rai manderà in onda le repliche de La dama velata, fortunata fiction di Rai1 andata in onda nel 2015 che ha segnato il debutto dei due attori. La trama della serie di Rai1 ruota attorno alla figura di Clara (Miriam Leone), figlia del Conte Vittorio che incolpandola della morte della madre per il parto l’affida ad una famiglia di contadini, che ritornerà a Trento per sposare Conte Guido Fossà (Lino Guanciale) un donnaiolo pieno di debiti con un passato oscuro. Da queste permesse naserà una struggente storia d’amore tra i due ricca di intrighi, colpi di scena e risvolti inaspettati. La fiction è ambientata nella Trento dell’Ottocento, è suddivisa in 12 episodi per 6 puntate ed è stata un vero e proprio successo negli ascolti: l’ultima puntata ha registrato uno share del 26.33% e 6.242.000 spettatori.

La dama velata: torna in replica la fiction di Rai1 che ha lanciato i due attori protagonisti

I due attori protagonisti della fiction di Rai1, stando a quanto riporta il settimanale TvMia, hanno dichiarato di recente:

“Questa fiction ci ha cambiato per sempre la vita”.

Ed in effetti è vero. Dal 2015, anno in cui è uscita, Lino Guanciale è diventato uno dei volti di punta più amati e apprezzati delle fiction. È stato protagonista di serie di enorme successo come Non dirlo al mio capo, La porta rossa, Il commissario Ricciardi e Che Dio ci aiuti. Miriam Leone, invece, dopo aver accantonato la carriera da conduttrice è un’apprezzata attrice di cinema protagonista di Diabolik nei panni di Eva Kant e della commedia Corro da te al fianco di Pierfrancesco Favino.

Miriam Leone e Lino Guanciale vita privata: entrambi hanno trovato l’amore ed il successo

E non solo la carriera di entrambi gli attori della fiction di Rai1 è decollata ma anche la loro vita privata. In questi sette anni hanno entrambi trovato l’amore. Guanciale è sposato dal 2020 con la professoressa Antonella Liuzzi da cui ha avuto Pietro, nato a novembre. Mentre la giovane attrice ha sposato nel 2021 l’imprenditore Paolo Carullo ed adesso sogna di allargare la famiglia. Insomma ad entrambi gli attori La dama velata ha portato fortuna e l’appuntamento con la prima puntata in replica è per questa sera, 24 luglio a partire dalle 21.25 circa su Rai1.