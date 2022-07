La Talpa 2023, chi la condurrà? Partito il toto-nomi, vip clamorosi nel cast

Chi condurrà La Talpa nel 2023? Partito il totonomi per la presentatrice

C’è una domanda che risuona negli ambienti televisivi e nei salotti delle persone che hanno sempre acceso il piccolo schermo: chi condurrà La Talpa? Quasi da escludere il ritorno, che sarebbe più che gradito, di Paola Perego, che ha sempre apportato una forte personalità al prodotto televisivo, mentre si sa che sarà un volto Mediaset, perché ne ha tanti, dice Pier Silvio Berlusconi, e bisogna saper far squadra. Ecco che spuntano i primi nomi: si mormora di una Silvia Toffanin, che potrebbe approdare in prima serata per la prima volta con un programma da condurre rigorosamente in diretta, oppure Barbara d’Urso, che dopo il flop de La pupa e il secchione show potrebbe riprovarci.

Maria De Filippi produrrà il reality show: corteggiati i coniugi Icardi come opinionisti

E se da una parte lo scoglio importante da superare sarà il nome della presentatrice de La Talpa, che tornerà in primavera, dall’altra c’è anche il mistero sugli opinionisti. Come scrive il settimanale Nuovo Tv Mediaset starebbe corteggiando i coniugi Mauro e Wanda Icardi. Accetteranno oppure no? Bisognerà vedere, anche se, considerando che il programma sarà prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, è poco probabile che Wanda torni a ricoprire il ruolo di opinionista dopo la parentesi poco incisiva nel Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

La Talpa, anticipazioni sul cast: Pupo ha già smentito la sua partecipazione

Ok la presentatrice, ok gli opinionisti, ma la forza de La Talpa starà nel cast di concorrenti e soprattutto nella scrittura degli autori televisivi che saranno chiamati a confezionare uno show in grado di appassionare come non mai gli spettatori. Chi sarà nel cast? Pupo ha già smentito categoricamente su Twitter dicendo che parteciperà a un reality show solo qualora si dovesse trovare nell’indigenza più totale. Per il resto si mormora di una Gemma Galgani, che potrebbe momentaneamente mettere da parte la sua avventura a Uomini e Donne, e poi ancora Karina Cascella, Gianni Sperti, l’Uomo Gatto, Emanuele Filiberto e Nina Moric (nomi tratti da Nuovo Tv). Sicuramente, però, La Talpa sarà rivoluzionata rispetto alle edizioni andate in onda in passato.