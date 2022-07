Maria De Filippi pensa di rivoluzionare La Talpa? L’ultimo retroscena

La Talpa verrà totalmente rivoluzionata dalla conduttrice? Arriva un nuovo retroscena

Oggi sul portale TvBlog.it è stato pubblicato un articolo in cui è stato fatto il punto della situazione sui prossimi impegni di Maria De Filippi. Al momento la conduttrice è impegnatissima con le registrazioni delle puntate della nuova edizione di Tu Si Que Vales, che inizierà su Canale 5 a settembre. In questa occasione il redattore del blog televisivo ha ricordato ai lettori che la moglie di Maurizio Costanzo si dedicherà presto alla produzione del tanto atteso reality show. Ma non è finita qua perchè il portale ha rivelato di essere venuto a conoscenza che la conduttrice e produttrice Tv pare stia pensando di rivoluzionare completamente il programma, che dovrebbe andare in onda sull’ammiraglia Mediaset la prossima primavera, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto: “Quella che vedremo nel 2023 sarà una Talpa completamente rivoluzionata…”

Maria De Filippi e le novità sul reality show tanto atteso: il format verrà rivoluzionato?

Ovviamente saranno in tanti a chiedersi in questo momento che tipo di rivoluzione potrebbe mettere in atto la popolare conduttrice e produttrice Tv su La Talpa, la cui ultima edizione è andata in onda su Italia 1 ben 14 anni fa. In base alle indiscrezioni raccolte da TvBlog.it la De Filippi, la quale pare voglia Gemma Galgani nel cast, vorrebbe rivoluzionare sia il meccanismo che i contenuti del programma. Il reality potrebbe tornare in onda sottoforma di factual come Pechino Express e Temptation Island? Chissà, intanto il blog Tv ha già tenuto a precisare che adesso è presto per parlarne: “C’è tempo per parlarne, è ancora davvero troppo presto per dire qualcosa di certo….”

Anticipazioni La Talpa: ecco tutti gli ultimi rumor sulla prossima edizione

Nonostante il gran ritorno in Tv del reality show prodotto da Maria De Filippi sia previsto non prima della prossima primavera si segnala che i rumor già si sprecano. In questi ultimi giorni è stato riportato che pare ci sia la concreta possibilità di vedere Wanda Nara come opinionista del programma, mentre proprio ieri il magazine Nuovo Tv ha rivelato che la De Filippi pare vorrebbe nel cast Gemma Galgani. Finita qua? Nemmeno per sogno perchè insistenti voci di corridoio hanno anche fatto presente che Silvia Toffanin sarebbe in pole position per condurre il reality. Tutti questi rumor verranno confermati?