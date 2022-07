Lilli Pugliese, retroscena su Uomini e Donne: “Sono rimasta senza parole”

L’ex corteggiatrice sul trono a settembre? La sua risposta: “Credo proprio di no!”

Lilli Pugliese nota al pubblico per essere una ex corteggiatrice del famoso dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi, nelle scorse ore ha risposto alle domande dei suoi fan su Instagram. La ragazza che in tv ha raccontato la sua infanzia difficile a chi le ha chiesto ancora una volta se c’è la possibilità di poterla rivedere sul trono a settembre ha risposto: “Credo proprio di no. Mettetevi l’anima in pace raga”.



Rottura Matteo Ranieri e Valeria Cardone. L’ex rivale di Soraia dispiaciuta: “Non me l’aspettavo”

Dopo il percorso fatto a Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice Lilli Pugliese ha conquistato il cuore di parecchi spettatori, dato che continuano a essere numerosi i fan che la sostengono. La ragazza ha rotto il silenzio tramite delle storie condivise sul suo profilo Instagram, e dopo aver svelato che il suo sogno nel cassetto è quello di diventare stilista quando uno dei suoi follower ha voluto sapere se pensa ancora all’ex tronista Luca Salatino ha chiarito: “No raga, ormai è passato un sacco di tempo. No, ad un certo punto si va avanti”. Inoltre ha detto la sua sulla recente rottura tra Valeria Cardone e Matteo Ranieri di cui tanto si parla ammettendo: “Mi è dispiaciuto perchè non me lo aspettavo, erano molto carini insieme, mi piacevano, non conosco i motivi, si vede che è andata così”.

Lilli Pugliese su quando non è stata scelta da Luca Salatino: “Ecco perchè è il ricordo più bello e brutto”

Sempre nelle scorse ore, l’ex corteggiatrice ha fatto sapere quale ricordo più bello ha dell’esperienza vissuta nella seguitissima trasmissione che vede al timone la moglie di Maurizio Costanzo: “E’ anche il più brutto, è stato il momento in cui non sono stata la scelta, e sono tornata in camerino e sono venuti tutti a salutarmi e baciarmi, è stato stupendo”. Sempre a riguardo ha scritto queste parole svelando un retroscena: “Molte persone fantastiche che lavorano dietro le quinte dopo la non scelta sono venuti a salutarmi in camerino dandomi un abbraccio, quell’abbraccio che mi serviva in quel momento, sono rimasta senza parole”. Inoltre la 27enne che di recente si è lasciata andare a uno sfogo non nascondendo la sua delusione, ha ringraziato chi lavora nel programma: “Mi sono sempre sentita a mio agio come in una grande famiglia dal primo giorno fino all’ultimo”.