Luca Daffrè dà il benservito a Maria Laura De Vitis: “Non può starmi al fianco”

L’Isola dei Famosi, l’ex naufrago non dà nessuna chance a Maria Laura De Vitis: “Non staremo insieme”

Oggi Luca Daffrè ha rilasciato una lunga intervista a FanPage.it. Ed in questa circostanza ha ovviamente parlato della sua avventura nel reality show adventure di Canale 5 appena terminata. Ad un certo punto il giornalista ha chiesto al giovane ex protagonista di Uomini e Donne se ci sarà mai un futuro insieme alla giovane ragazza, con cui ha costruito una bella amicizia in Honduras. E quest’ultimo, pur riconoscendo il fatto che la giovane sia sicuramente una brava ragazza e che in questa avventura gli ha dato molto supporto, non ha fatto mistero di non riuscire a vederla al suo fianco:

“Mi è stata vicina e la ringrazierò sempre, mi ha dato molta forza, ma non è la ragazza che può starmi accanto in una relazione…”

Il giovane ha poi rivelato che purtroppo non gli è mai scattato la scintilla nei suoi confronti: “Quando è così vuol dire che devo fermarmi…”

Lory Del Santo nel mirino dell’ex naufrago: “La più falsa in assoluto”

Successivamente il giornalista di FanPage.it ha fatto presente a Luca Daffrè che la sua ex compagna d’avventura all’Isola dei Famosi, una volta tornata in Italia, non ha speso parole al miele nei suoi confronti. E quest’ultimo, con la sua proverbiale schiettezza, ha subito tagliato corto asserendo senza indugio alcuno di credere sia stata la più falsa di tutti i concorrenti di questa edizione del reality show condotto da Ilary Blasi:

“E’ la persona più falsa che c’è stata nel programma. Quando sono entrato mi elogiava, voleva comprarmi per salvarsi dalle nomination, poi mi ha preso di mira, mi ha dato del viscido sulla base del nulla…”

Luca, che è sempre nei pensieri di Maria Laura De Vitis, ha poi rivelato che la donna gli avrebbe anche dato del burattino di Nicolas Vaporidis: “Invece lui mi ha insegnato tantissime cose, è nato un rapporto…”

Sophie Codegoni e l’ex naufrago hanno avuto un flirt? Parla lui

Il giornalista di FanPage.it ha poi chiesto a Luca Daffrè se sono vere le voci che in passato ha avuto un flirt con l’ex gieffina. Il ragazzo ha risposto affermativamente, cogliendo però la palla al balzo per chiarire che è stata una frequentazione molto easy e che sono rimasti anche in ottimi rapporti: “Ci siamo visti e sentiti per qualche settimana ma una cosa molto leggera, siamo rimasti in buoni rapporti. C’è stato un avvicinamento ma è stata una cosa molto blanda…”