Maria Laura De Vitis torna a parlare di Luca Daffrè: “Vedremo cosa succederà”

Luca Daffrè e la confessione dell’ex naufraga: “Ci siamo chiariti”

In queste ultime ore Maria Laura De Vitis ha voluto parlare su instagram della sua esperienza all’Isola dei Famosi. In questa occasione ovviamente ha anche svelato ai suoi follower se una volta finito il reality show adventure condotto da Ilary Blasi si è chiarita con il naufrago dopo averla ‘tradita’ in finale mandandola in nomination, nonostante tra loro fosse nata più di una semplice amicizia. E la ragazza ha subito tenuto a precisare che si sono chiariti e di non avere niente nei suoi confronti:

“Non nego di essere rimasta molto delusa dal suo comportamento in finale, poi ci siamo chiariti. Infatti abbiamo fatto il viaggio di ritorno insieme in amicizia, e siamo rimasti in contatto…”

La giovane ha anche rivelato ai follower che il modello ed ex protagonista di Uomini e Donne ha rappresentato per lei una figura di riferimento nel periodo passato in Honduras.

Maria Laura De Vitis e il suo futuro al fianco dell’ex naufrago: “Vedremo come andrà”

La ex naufraga de L’Isola dei Famosi, sempre in questo suo intervento su instagram, ha anche rivelato di non aver comunque chiuso la porta a Luca Daffrè, nella speranza che la loro amicizia speciale possa diventare in futuro qualcosa di più:

“Ora ci stiamo entrambi prendendo un po’ di giorni di relax da passare in famiglia, poi vedremo che succederà…”

Insomma pare che la ragazza, la quale subito dopo la sua eliminazione ha rivelato su instagram di essere pronta a chiarire con l’ex naufrago, abbia la seria intenzione di rivederlo a telecamere spente.

Alessandro Iannoni, la ragazza svela: “Pronta a rivederlo”

Come molti si ricorderanno, Maria Laura De Vitis ha fatto il suo ingresso all’Isola dichiarando di essere interessata al figlio di Carmen Di Pietro. Tuttavia quest’ultimo le ha subito dato un due di picche, asserendo di non credere che tra loro possa mai nascere niente di più serio. E su instagram l’ex naufraga è tornata a parlare del giovane, rivelando ai suoi follower di essere disposta a rivederlo a telecamere spente, anche perchè ha sempre provato una grande stima nei suoi confronti: “Tra di noi non è andata, ma sicuramente è una delle persone che mi piacerebbe rivedere…”