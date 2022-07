Luca Zingaretti e quella tragedia mai dimenticata: “Tanti punti oscuri”

L’attore ricorda la strage: “Tanti punti oscuri sull’omicidio di Paolo Borsellino”

Ricorre oggi, martedì 19 luglio 2022, il trentesimo anniversario della strage di Via D’Amelio, attentato mafioso nel quale vennero uccisi il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina, Emanuela Loi e Eddie Walter Cosina. In tantissimi oggi hanno ricordato il triste anniversario chiedendo che sia fatta piena luce su quei tragici fatti e tra questi anche l’attore Luca Zingaretti, che al giudice ha dato il suo volto in una fiction di Rai1. L’attore romano in queste ore con una storia su Instagram ha ricordato la tragedia mai dimenticata:

“30 anni sono passati e tanti sono i punti ancora oscuri sull’omicidio di Paolo Borsellino. A cominciare dalla sua agenda rossa che non è mai stata ritrovata!”

Paolo Borsellino anniversario strage, Luca Zingaretti ammette: “Bel mestiere studiare e conoscere uomini così”

Come accennato sopra, l’attore romano volto storico nell’immaginario collettivo di un altro siciliano non reale ed esistente ma nato dalla fantasia dello scrittore Andrea Camilleri, Il commissario Montalbano (che forse presto tornerà in onda con nuove puntate) negli anni scorsi ha interpretato anche il giudice palermitano. Ed a tal proposito oggi nel 30° anniversario della strage ha ricordato la sua esperienza, postando una serie di foto del set Zingaretti ha ammesso:

“Quando nel tuo mestiere ti capita di affrontare, studiare e conoscere uomini come Paolo Borsellino non puoi fare altro che pensare di aver scelto un bel mestiere.”

Paolo Borsellino-I 57 giorni: la Rai ripropone la fiction nell’anniversario della morte del giudice

La fiction a cui si fa riferimento nei paragrafi precedenti è Paolo Borsellino-I 57 giorni e andrà in onda questa sera in prima serata su Rai1. Il film fu realizzato nel 2012. Il titolo fa riferimento ai giorni intercorrenti tra la morte del giudice Giovanni Falcone e quella di Paolo Borsellino. La trama ruota appunto attorno alla ricerca della verità del giudice che, dopo aver assistito alla morte dell’amico e collega, sa che il suo destino è già segnato. Nel cast accanto a Luca Zingaretti ci sono anche Lorenza Indovina nei panni della moglie del giudice Agnese e Enrico Ianniello in quelli del magistrato Antonio Ingroia.