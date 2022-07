Montalbano, nuovi episodi? Luca Zingaretti accende le speranze dei fan

Luca Zingaretti al lavoro per i nuovi episodi dell’amatissima fiction di Rai1?

È bastato un post dell’attore romano che da più di vent’anni veste i panni de Il commissario Montalbano per accendere i fan: i due nuove episodi inediti della fiction si faranno? Le dichiarazioni contrastanti in merito sono ormai note e proseguono da quasi un anno, la realizzazione degli ultimi due episodi di Montalbano non è prevista nell’immediato. Però in queste ore, Zingaretti sul suo profilo Instagram ufficiale ha postato una foto con una didascalia molto eloquente che potrebbe scombinare le carte in tavola. Postando la foto visibile alla fine del secondo paragrafo ha annunciato:

“Troppo caldo, mi do alla scrittura”

Che sia al lavoro proprio dell’amata fiction? Del resto dopo la morte del regista Alberto Sironi gli ultimi episodi andanti in onda portano la sua regia.

Il commissario Montalbano, i due nuovi episodi andranno in onda? L’attore accende le speranze

L’ultimo episodio inedito della fiction di Rai1 dal titolo Il metodo Catalanotti è stato trasmesso l’anno scorso ed ha fatto un record di ascolti essendo stato visto da 9 milioni di spettatori per il 38,4% di share anche se il finale ha spizzato i tanti appassionati perché il commissario inaspettatamente ha lasciato la storica fidanzata Livia per gettarsi tra le braccia della giovane poliziotta Antonia. Adesso ci sono altri due libri dello straordinario scrittore scomparso Andrea Camilleri, padre di Salvo Montalbano dal titolo Riccardino e Il Cuoco dell’Alcyon e dopo il post di Luca Zingaretti in molti sperano che questi romanzi vengano trasformati in nuovi episodi. Del resto di recente anche l’attore Angelo Russo, il celebre ed impacciato Catarella ha annunciato che le nuove puntate si faranno ma non c’è ancora una data precisa.



Palinsesti Rai 2022/2023: in arrivo la versione restaurata dei primi episodi di Montalbano

Ed in attesa di annunci e conferme ufficiali i telespettatori più appassionati possono stare tranquilli e rifarsi perché nei giorni scorsi durante l’annuncio dei palinsesti della prossima stagione è stato annunciato che ci saranno 4 serate dal titolo Il Commissario Montalbano – Versione restaurata, ovvero le prime 4 puntate ma restaurate. Di recente invece Luca Zingaretti è apparso distrutto dal dolore per una grave perdita.