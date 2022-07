Mara Maionchi e il tumore: “Ho provato una paura tremenda quando…”

Mara Maionchi: “Mi trovarono due tumori, provai rabbia e paura”

L’instancabile Mara Maionchi, dopo essere stata la protagonista di Quelle brave ragazze su Sky con Orietta Berti e Sandra Milo, ha creato un programma show legato alle malattie oncologiche che si intitolerà Nudi per la vita e andrà in onda su Rai2 in prima serata dal 12 settembre. La famosa produttrice ha sconfitto un tumore alla mammella. Racconta a Sette, il magazine del Corriere della Sera:

“Durante una delle tante visite periodiche che facevo al seno, mi trovarono due tumori, uno alla mammella destra e uno, in situ, in quella sinistra. Provai rabbia e sgomento ma soprattutto paura, una paura tremenda”.

La scoperta del tumore risale a 7 anni fa quando aveva 74 anni. Per fortuna i linfonodi non erano stati toccati per cui non fu necessario fare chemioterapia. I medici, però, le dissero che sarebbero bastati 6 mesi di ritardo per compromettere la situazione. La prevenzione è fondamentale.

Nudi per la vita da settembre su Rai2: le anticipazioni della produttrice

Mara Maionchi è pronta a tornare su Rai2 con Nudi per la vita. Nelle quattro puntate un gruppo di personaggi famosi metterà in scena una performance alla Full Monty per gli uomini e una coreografia ispirata a Moulin Rouge per le donne. In mezzo tante storie e confessioni. Ci saranno anche una senologa e un urologo che interverranno su prevenzione e cura. Dice la produttrice:

“Il messaggio che vogliamo lanciare è: prevenite, fate i controlli, non abbiate paura di verificare se il corpo sta bene, spogliatevi insomma”.

Tra i partecipanti Elisabetta Gregoraci e Memo Remigi.

Mara Maionchi difende Fedez: “Ha fatto benissimo a parlare della malattia”

Qualche mese fa Fedez ha raccontato la sua malattia sui social. Ha ricevuto molti messaggi di solidarietà ma anche tante critiche. Cosa ne pensa Mara Maionchi?

“Penso tutto il bene possibile dei personaggi famosi che ci mettono la faccia e raccontano la malattia. Fedez ha fatto benissimo. Sono assurdi quelli che lo accusano di spettacolarizzazione”.

E’ fondamentale parlare, discutere, dare il buon esempio e liberare il corpo da ogni tabù. E’ quello che si propone di fare Nudi per la vita dal 12 settembre in prima serata su Rai2.