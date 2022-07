Mara Venier e la possibile conduzione di Sanremo: “Sarebbe peggio che…”

Mara Venier pronta per il palco dell’Ariston? “Mi verrebbe un’ansia incredibile”

Pronta a condurre per il quattordicesimo anno Domenica In, la presentatrice di Rai1 ha ammesso di aver vissuto una vita professionale appagante e la pensione per il momento aspetterà. Sulle pagine dell’ultimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni ha ammesso però di non puntare al Festival di Sanremo: “Non sono una da Sanremo, a me piace stare seduta a chiacchierare”. Ha poi dichiarato senza peli sulla lingua:

“Mi verrebbe un’ansia incredibile, peggio che al matrimonio di Matano”.

Insomma il palco dell’Ariston aspetterà, intanto la conduttrice si gode le vacanze che saranno insieme al marito Nicola e al nipote Claudio a Santo Domingo, pronta per cucinare per gli amici più cari. E tra questi amici un posto speciale nel suo cuore è proprio dedicato al conduttore de La vita in diretta, convolato da poco a nozze.



“Celebrare le nozze di Alberto Matano è stato faticoso”, il retroscena svelato dalla nota conduttrice

Ha da poco officiato le nozze del conduttore de La vita in diretta Mara Venier che ha ammesso però:

“È stato faticoso come fare sette puntate di Domenica In”.

La conduttrice ha ammesso che inizialmente ha pensato di dover fare un discorso solenne e romantico e per l’occasione ha iniziato a informarsi a leggere poesie d’amore, poi però ha deciso di essere se stessa e raccontare le cose come sono andate, di pancia con la genuinità che la contraddistingue. Un’emozione unica il matrimonio dell’amico, proprio come quella provata lo scorso anno quando ha fatto da madrina al battesimo della figlia di Eleonora Daniele. Intanto la conduttrice ha raccontato che nella prossima edizione di Domenica In non ci saranno cambiamenti significativi anche perchè “squadra che vince non si cambia”.

Domenica In, conduttrice svela: “Queste quattordici edizioni sono state un regalo”

Felice di tornare al timone del programma della domenica di Rai1, Mara Venier ha sottolineato che queste “quattordici edizioni sono state un regalo, 14 anni della sua vita”. La signora della domenica ha ammesso di sentirsi sempre il cuore di una ragazza, una ragazza che non smette di sognare e che non ama la perfezione e le persone troppo impostate. Oggi la conduttrice è una donna appagata che può permettersi di scegliere nella vita e di non cedere a compromessi.