Mara Venier non scende a compromessi: “Posso permettermi di evitare…”

Conduttrice di Rai1 ammette: “Evito situazioni e persone che potrebbero mettermi a disagio”

Si sta godendo la pausa estiva Mara Venier che presto raggiungerà il marito a Santo Domingo, insieme al nipote Claudio (di 5 anni). Senza peli sulla lingua la conduttrice di Rai1, che tornerà a settembre al timone dello show domenicale, ha ammesso sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni che con la maturità ha imparato a evitare le situazioni di disagio:

“Evito a priori le persone e le situazioni che potrebbero mettermi a disagio. Alla mia età posso permettermi di stare alla larga da chi non mi piace”.

Ha sottolineato di amare circondarsi solo di persone che le vogliono bene e tra questi ci sono sicuramente, oltre alla sua famiglia, anche due colleghi speciali: Alberto Matano ed Eleonora Daniele. Intanto in autunno la conduttrice tornerà in onda anche con una prima serata ed è pronta a emozionare il pubblico della domenica pomeriggio di Rai con tanti ospiti e storie da raccontare. Sul suo futuro in tv si è detta pronta a lasciarsi andare a quello che il destino porterà, mentre la pensione può decisamente spettare.



Mara Venier svela sul suo futuro televisivo: “Andrò avanti finché il pubblico gradirà”

“Andrò avanti finché il pubblico gradirà il mio modo di condurre” ha raccontato la presentatrice di Domenica In che si è detta più che soddisfatta dei risultati della scorsa stagione televisiva (la quarta consecutiva al timone del contenitore di Rai1): “È stato tutto troppo, troppo bello”. La conduttrice ha ammesso di realizzare sempre solo dopo i trionfi raggiunti e sugli ospiti della scorsa stagione ha ammesso: “Ogni domenica accade qualcosa di inaspettato che spariglia le carte”. L’incontro più toccante per la conduttrice dell’ammiraglia Rai è stato quello con Enzo Arbore, ha infatti raccontato infatti:

“Voglio molto bene a Renzo, e sì, è amore. Ma ci sono tanti tipi di amore”.

Ora in assenza delle dirette su Rai1, la presentatrice ha ammesso di non saper stare con le mani in mano e impiega il tempo con le faccende di casa e in cucina, pronta ad invitare a cena gli amici.

“Non cambierei nulla della mia vita”, la rivelazione della conduttrice di Domenica In

Felice e appagata dal suo percorso professionale e affettivo, Mara Venier, nella bufera per un video di recente, ha ammesso che non cambierebbe nulla della sua vita. Con l’ironia che la contraddistingue ha voluto però chiudere l’intervista con una battuta sottolineando: