Marco Liorni annuncia un cambio di programma: “In autunno succederà…”

Il conduttore scopre le carte per l’autunno: un suo programma affronterà dei cambiamenti

Marco Liorni ha ripreso il suo posto al timone di Reazione a catena. Il game show estivo di Rai1 si sta confermando come al solito una macchina da guerra in termini di ascolti e il format andrà avanti fino a circa metà autunno, come confermato dall’ex inviato del Grande Fratello nel corso di una intervista rilasciata al settimanale Intimità. A partire da settembre però Liorni tornerà nuovamente alla guida del suo ItaliaSì! nella classica collocazione del sabato pomeriggio, la preferita di Marco. Per quanto riguarda il format però sono previste delle novità in palinsesto, come confermato al settimanale dal conduttore stesso:

Reazione a catena quest’anno proseguirà fino al 30 ottobre e intanto dal 17 settembre tornerò anche alla guida di ItaliaSì! al sabato pomeriggio. Salteremo solo una o due puntate per via dei mondiali di calcio, poi ripartiremo fino a fine stagione

Marco Liorni confessa: “Ecco quali sono le cose che mi fanno arrabbiare”

Nel corso dell’intervista concessa a Intimità Marco Liorni si è aperto a 360°, raccontando anche alcuni lati del suo carattere poco conosciuti. In particolare ci sono diverse cose che stuzzicano le corde dei sentimenti del presentatore: “Non sopporto la sciatteria e la superficialità nei confronti di se stessi e degli altri, ritrovarmi questo tipo di persone sul lavoro mi infastidisce, nella vita se non ci si impegna non si realizza proprio niente” – ha spiegato il conduttore di Reazione a catena e ItaliaSì! – . Il conduttore è infatti sempre stata una persona particolarmente esigente con se stessa, voglioso di migliorarsi in continuazione.

Il conduttore rivela il suo grande desiderio: “Vorrei percorrere il Cammino di Santiago”

Mentre prosegue tra ascolti stellari e sorprese la nuova edizione di Reazione a Catena, il conduttore inizia a fare anche qualche piano per le vacanze. Un buco nel calendario di Liorni quest’anno ci sarà a sorpresa nel mese di novembre, con l’avvento dei Mondiali di calcio in tv che per la prima volta si disputeranno in inverno: “Per lasciare spazio ai Mondiali mi ritroverò con un paio di settimane di vacanze extra, potrebbe essere l’occasione per affrontare il Cammino di Santiago come vorrei fare da tempo“ – la confessione a sorpresa del conduttore Rai – .