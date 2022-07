Reazione a catena, doppia sorpresa per Liorni! Non solo Amadeus in studio…

Marco Liorni, due grandi sorprese: l’irruzione di Amadeus e il 29% di share!

La giornata di ieri martedì 5 luglio è stata una di quelle speciali per Marco Liorni. Il noto conduttore Rai ha guidato un’altra puntata del suo Reazione a catena, cavallo che si sta rivelando come al solito vincente per mamma Rai. Il presentatore ha condotto un’altra puntata di successo del suo game show in onda nella fascia dell’access prime time e i risultati ottenuti ieri sono stati stellari. Liorni è infatti arrivato a toccare l’altissima vetta del 29% di share. Un risultato eccellente per il conduttore romano, capace ancora una volta di fungere da calamita per il pubblico e di intrattenere. Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha incollato davanti al piccolo schermo 2.417.000 spettatori (24.6%) mentre la seconda parte, Reazione a Catena ha interessato 3.442.000 spettatori (28.4%), con la graditissima irruzione di Amadeus in studio. Canale 5 ha risposto con la replica Avanti il Primo facendo 792.000 spettatori (9.3%) mentre la seconda metà del game ha interessato 1.568.000 spettatori (15%).

Reazione a catena, sorpresa in diretta per il conduttore

Marco Liorni ha ricevuto una sorpresa veramente speciale nella puntata di Reazione a catena andata in onda ieri martedì 5 luglio su Rai1, ovvero la visita di Amadeus. Per il presentatore e direttore artistico delle ultime tre edizioni del Festival di Sanremo è stato un ritorno nel programma che lo ha visto al timone per ben quattro estati, dal 2014 al 2017, prima di vedere alla guida Gabriele Corsi ( nel 2018) e successivamente proprio Marco Liorni. Nessun annuncio relativo al Festival di Sanremo, come alcuni fan del programma avevano sospettato sui social, ma una semplice visita di cortesia di Amadeus all’amico.

Marco Liorni, prosegue il trend di successo del game show

Come ogni anno il presentatore romano ed ex inviato del Grande Fratello sta ottenendo risultati molto importanti alla guida del gioco preserale del primo canale. Numeri che stanno regalando soddisfazione ai vertici Rai, con vittorie emozionanti e sconfitte che incollano ogni giorno milioni di italiani al video. L’irruzione in studio di ieri di Amadeus non ha fatto altro che aumentare la curiosità e i numeri, per i quali lo stesso direttore artistico del Festival si è complimentato con il collega: “Passavo da Napoli e sono venuto. Scusate l’interruzione, volevo farti i complimenti. Reazione a Catena sta andando alla grande”.