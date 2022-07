Maria Soave e Massimiliano Ossini, ricordo drammatico: “La nostra collega…”

UnoMattina Estate, i due conduttori ricordano la collega scomparsa: “Non dimentichiamo Ilaria Alpi”

Nella prima parte della puntata di oggi, giovedì 7 luglio, del loro programma, Massimiliano Ossini e Maria Soave hanno dedicato ampio spazio all’omicidio della giornalista Ilaria Alpi, uccisa insieme al suo operatore Miran Hrovatin il 20 marzo del 1994 a Mogadiscio in Somalia. Su quella tragedia e sui colpevoli dell’omicidio non è mai stata fatta chiarezza ed adesso, dopo una serie di depistaggi ed ingiuste detenzioni, è stato assassinato Hashi Omar Hassan. Nelle scorse ore, infatti, una bomba ha ucciso quest’ultimo accusato ingiustamente e detenuto per più di 17 anni prima di essere scagionato. Insomma, la verità sulla morte della giornalista è ben lontana dall’essere scoperta ed oggi, la Soave ha ricordato addolorata:

“Oggi vogliamo ricordare la collega ed il suo operatore. Ieri una bomba ha ucciso il somalo condannato e poi assolto per il loro omicidio…Noi non li dimentichiamo.”

Massimiliano Ossini senza parole per la morte dei colleghi: “Sempre più duro far emergere la verità”

A commentare i nuovi tristi sviluppi sull’assassinio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin sono intervenuti la giornalista Giovanna Botteri, collega ed amica della giornalista assassinata che ha ribadito come non si è fatto abbastanza per cercare la verità sulla loro morte oltre a ricordarla per la sua passione e determinazione ed anche il giornalista Giuseppe Giulietti che invece ha rivelato affranto come adesso si è aggiunta una terza vittima in tutta questa vicenda, ossia il giovane somalo Hashi Omar Hassan che dopo anni di ingiusta detenzione è stato ucciso. Il conduttore di Uno Mattina Estate, infine, senza parole e visibilmente provato ha concluso rassegnato:

“È sempre più duro far emergere la verità”

I conduttori del programma di Rai1 ricordano Ilaria Alpi e Miran Hrovatin

Maria Soave e Massimiliano Ossini hanno ricordato addolorati la collega uccisa mentre svolgeva il suo lavoro. La storia della giornalista è infatti nota. La Alpi, all’epoca solo 33enne era inviata del Tg3 per documentare la missione di pace Restore Hope, coordinata e promossa dalle Nazioni Unite per porre fine alla guerra civile scoppiata nel 1991. Tuttavia le sue inchieste si sarebbero concentrate anche sul traffico di armi e rifiuti tossici.