Unomattina, il dolore di Soave e Ossini: “Incredulità per la scomparsa di…”

Massimiliano Ossini e Maria Soave ricordano Raffaella Carrà: “Incredulità per la sua morte”

Non potevano non dedicare uno spazio a Raffaella Carrà nella puntata di Unomattina Estate di oggi, martedì 5 luglio 2022, i conduttori: oggi, lo ricordiamo, è infatti il primo anniversario della scomparsa improvvisa di Raffaella, avvenuta dopo una lunga malattia che ha sempre tenuto segreta. E nella seconda parte dell’appuntamento odierno del loro programma, Maria e Massimiliano l’hanno omaggiata con alcuni ospiti.

Raramente la morte di un personaggio pubblico ha prodotto una così forte sensazione di incredulità

sono state le parole di Ossini all’inizio dello spazio in questione. “Da oggi a sabato la Rai dedicherà cinque giornate al suo ricordo” ha poi aggiunto.

“La Carrà è stata seduta accanto a noi per tutta la vita”, il suo ricordo a Unomattina Estate

Massimiliano Ossini ha poi condiviso con i telespettatori una bellissima dichiarazione fatta recentemente da Massimo Gramellini, ossia: “Forse Raffaella è rimasta davvero seduta accanto ad ognuno di noi per tutta la vita”.

Era la regina del sabato sera […] in un’intervista rilasciata da giovanissima ha detto che una vera artista doveva saper far tutto e lei effettivamente era brava in tutto

ha detto invece Maria Soave dopo aver presentato alcuni ospiti, ossia Gigi Marzullo in collegamento dalla sua casa di Roma, e Alessandra Comazzi intervenuta invece da Torino. Quest’ultima ha definito la grande conduttrice “un’artista completa rimasta sempre una di noi […] Un’artista così completa come lei, è difficile da trovare oggi”. Marzullo ha invece ricordato di essere stato l’inviato della Carrà in un’edizione di Domenica In da lei condotta, andata in onda sul finire degli anni ’80: “Era un’addizione di talento, spontaneità, semplicità e sincerità” ha dichiarato Gigi, rivelando anche: “Sapeva anche difendere coloro che lavoravano con lei”.

“Raffaella Carrà era uno stile di vita”, le parole dell’ospite di Maria Soave e Massimiliano Ossini

Gigi Marzullo ha concluso il suo intervento a Unomattina dicendo che un famoso regista spagnolo ha definito Raffaella “uno stile di vita”. Segnaliamo, come anticipato nel primo paragrafo, che da oggi fino a sabato la Rai ricorderà l’indimenticabile conduttrice di Carramba su varie reti, con diversi appuntamenti: uno di essi è la puntata di Techetecheté in onda su Rai1 oggi alle 20.35.