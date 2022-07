Matteo Ranieri ha fatto il provino per il GF Vip da single? L’indiscrezione

L’ex tronista libero sentimentalmente già prima di annunciare la rottura con la fidanzata?

Nelle scorse ore è arrivato il tanto atteso annuncio, da parte di una coppia nata nel dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi. Si tratta di Valeria Cardone e Matteo Ranieri, che dopo le diverse indiscrezioni su una loro presunta crisi hanno rotto il silenzio facendo sapere che non stanno più insieme. L’influencer Deianira Marzano è tornata ad attaccare l’ex tronista svelando dei retroscena del tutto inaspettati, visto che ha fatto sapere che in realtà il 29enne si è dichiarato libero sentimentalmente già prima di confermare la rottura: “Ha fatto il provino GF Vip dicendo che era single”.



“Matteo Ranieri è innamorato di un’altra persona”: il gossip da fonte certe

Valeria Cardone e Matteo Ranieri due ex protagonisti di Uomini e Donne, finalmente hanno confermato che la loro storia d’amore è finita. Le parole scritte dall’ex corteggiatrice sono state le testuali: “Non stiamo più insieme, purtroppo non sempre le cose vanno come speriamo. Vi chiedo solo un po’ di comprensione perchè non sto passando un bel periodo”. Anche il 29enne ha ritenuto opportuno ufficializzare la fine della relazione con la ragazza campana, con dei post abbastanza lunghi. Non si è fatta attendere la reazione di Deianira Marzano, una nota influencer sempre pronta a lanciare nuovi gossip sui personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo, dato che ha scritto: “Ma stai zitto bugiardo, che voi non siete mai stati insieme. Vi siete accordati dal primo giorno per accantonare un po’ di follower e sponsorizzazioni, era palese che tra voi non c’era nulla”. La blogger napoletana ha rincarato la dose:

“Allora ragazzi da fonte certe ho saputo che lui l’aveva già lasciata da tempo, che è innamorato di un’altra persona, un amore impossibile”.

Raffaella Mennoia ha lanciato una frecciatina all’ex coppia? Arriva la sua smentita

Intanto Raffaella Mennoia, l’autrice televisiva responsabile della redazione del programma pomeridiano che vede al timone la moglie di Maurizio Costanzo e attualmente in vacanza per la pausa estiva, nelle scorse ore ha fatto ipotizzare a diversi utenti della rete di aver lanciato una chiara frecciatina all’ormai ex coppia, per aver scritto: “Gente disonesta” nel suo profilo Instagram. La diretta interessata non ha perso tempo per fare la sua smentita nella giornata di oggi, con queste parole: “Buongiorno in riferimento al mio ultimo post non vorrei deludere ma non c’entra nulla con Uomini e Donne”.