Matteo Ranieri e Valeria Cardone si sono lasciati: arriva la notizia ufficiale

Uomini e Donne, triste addio per una coppia: “A volte le cose non vanno come vorremmo”

È ufficiale: Matteo Ranieri e Valeria Cardone si sono lasciati. La notizia è arrivata in queste ore e a comunicarla è stato proprio l’ex tronista che ha usato Instagram per avvertire i suoi numerosissimi followers. A pochi mesi dalla scelta, avvenuta lo scorso inverno nel salotto rosa di Canale5, il tronista e la corteggiatrice avrebbero definitivamente diviso le loro strade. Le voci di crisi si susseguivano ormai da diverso tempo e la coppia non appariva insieme sui social da un bel po’. Ma non è tutto perchè il ragazzo ha deciso di intraprendere un viaggio di tre settimane in Irlanda con la famiglia, senza la fidanzata che ha festeggiato il compleanno da sola. Su Instagram Stories l’ex corteggiatore di Sophie Codegoni ha chiesto scusa per essere stato un po’ assente sui social e di aver sentito la necessità di “staccare da tutto”. Ha poi proseguito scrivendo:

“Io e Valeria non stiamo più insieme. È una decisione che abbiamo preso definitivamente solo dopo il mio rientro. Non sempre le cose vanno come vorremmo. Succede”.

Matteo Ranieri gela tutti e su Valeria racconta: “Non c’è odio e nemmeno rancore”

L’addio tra i due protagonisti di Uomini e Donne ha gelato tutti, soprattutto i fans della coppia, che già da settimane temevano che qualcosa non andasse per il verso giusto. Sulla presunta crisi si era espressa anche Federica, ex corteggiatrice del tronista. A quanto pare però la decisione di chiudere sarebbe stata condivisa da entrambi e i due ragazzi sarebbero rimasti in buoni rapporti. Lui ha infatti tranquillizzato tutti sottolineando: “Non è colpa di nessuno, Non c’è odio e nemmeno rancore”. Ha poi evidenziato: “Mi è stata data l’opportunità di conoscere una bellissima persona in un contesto meraviglioso e il mio ricordo resterà tale”.

Tronista svela sull’addio con Valeria Cardone: “Non mi interessa fare lo show”

Ha voluto però mettere i puntini sulle “i” Matteo Ranieri ricordando, a chi lo ha criticato sui social in questi giorni, di non essere tenuto ad aggiornare tutti sulla sua situazione sentimentale soltanto perchè in passato ha partecipato a un programma televisivo. “Si tratta di situazioni intime e delicate” ha raccontato, sottolineando poi: “Non mi interessa farci lo show”. Il protagonista di Uomini e Donne ha poi voluto ringraziare tutti coloro che hanno rispettato i suoi tempi senza fargli pressioni. L’estate 2022 aiuterà l’ex tronista a trovare un nuovo amore?