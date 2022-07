Matteo Ranieri e Valeria Cardone in crisi? Federica Aversano rompe il silenzio

Federica Aversano felice per la presunta crisi tra due protagonisti di U&D? “Falsissimo”

Continuano a circolare sul web le voci della presunta crisi di una coppia, nata nel dating show pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Si tratta di Matteo Ranieri e Valeria Cardone, che stando a diverse indiscrezioni oltre a non stare più insieme, sarebbero addirittura in procinto di annunciare la rottura. A dire la sua su invito dei suoi fan ci ha pensato l’ex corteggiatrice Federica Aversano, dato che a chi le ha chiesto se anche lei è felice della situazione venutasi a creare tra l’ex tronista e la fidanzata ha risposto: “Sono tutte così le domande. Falsissimo“.



Matteo Ranieri presto annuncerà di essere tornato single? La reazione di un’ex corteggiatrice

I rumors riguardo alla rottura tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone non si stanno affatto fermando, ancora prima della scelta di lui di farsi un viaggio con la sua famiglia. Nelle scorse ore l’ex corteggiatrice Federica Aversano è stata invitata dagli utenti della rete a rompere il silenzio sul fatto che potrebbe essere finita tra l’ex tronista e la sua rivale, dato che alla domanda: “Stai volando altissimo come noi tutte dalle ultime notizie” ha risposto: “Non ho mai gioito per i momenti difficili di altri. Anzi me ne dispiace“. Intanto stando a quanto ha riportato l’influencer Deianira Marzano, i diretti interessati avrebbero pronto il post con l’annuncio della fine della loro relazione.

Valeria Cardone e il suo fidanzato non si sentono da settimane? Svelato il motivo

Intanto il noto influencer di gossip Amedeo Venza, ha rivelato nel dettaglio la ragione per cui l’ex tronista che nelle scorse settimane ha fatto un’amara confessione, e la 25enne campana si sono allontanati: “Ufficialmente finita la storia di una delle coppie nate a Uomini e Donne. Non si sentono da settimane. Persone vicine fanno sapere che lei è rimasta delusa dal comportamento di lui“.

In un ultimo post pubblicato dall’ex corteggiatrice nel suo profilo Instagram, invece non sfuggono commenti negativi indirizzati sia a lei e al suo fidanzato tra cui i testuali: “Andate da Maria solo per pubblicità altro che amore”, “Ma perchè nascondete che vi siete lasciati?”, “Dove lo hai lasciato quel fesso?”, “Un rapporto che non è mai decollato, e che mi sembra che sia lui e che lei fossero poco interessati ad una conoscenza. Lui faceva più figura a non scegliere”.