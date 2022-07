Mauro Perfetti, oroscopo della prossima settimana: previsioni fino al 18 luglio

Scritto da Liliana Morreale , il Luglio 11, 2022 , in Oroscopo

Oroscopo del noto strologo della prossima settimana: cosa dicono le Stelle su amore e lavoro

Come sempre le previsioni astrologiche di Mauro Perfetti fino a domenica 18 luglio sono integralmente fornite sul sito LaPresse.it. Di seguito invece riportiamo delle brevi indicazioni segno per segno.

ARIETE: Attenti alla Luna dal Capricorno che vi rende confusi diversa invece sarà la Luna dell’Acquario che umenterà la comprensione con il partner, nel lavoro rinascita professionale;

TORO: Fate scivolare stress e preoccupazioni, cuori solitari motivati a cercare l’amore, nel lavoro le Stelle favoriranno quelle azzeccate intuizioni che possono agevolare l’arrivo di gratificanti soddisfazioni;

GEMELLI: La Luna vi renderà irresistibili nel corteggiamento, per i cuori solitari buone opportunità, nel lavoro le giornate favorevoli che la settimana vi riserva, sono ricche di geniali trovate;

CANCRO: Inizio di settimana un po’ sottotono, nel lavoro le idee dei collaboratori più sinceri si riveleranno azzeccate.

Mauro Perfetti: previsioni fino a domenica 18 luglio degli altri quattro segni

L’oroscopo della prossima settimana del noto astrologo ripreso dal sito su citato continua con le previsioni degli altri quattro segni.

LEONE: Smettetela di rimuginare su delusioni ormai passate ma guardate al vostro domani, con gli occhi della speranza, nel lavoro la gestione degli impegni si profila frenetica e snervante;

VERGINE: La settimana si apre sotto il segno dell’amore, nel lavoro avrete una straordinaria voglia di darvi da fare e questo vi guiderà verso nuove e azzeccate scelte di percorso;

BILANCIA: Venere vi aiuterà a prendere in mano le redini della vostra vita, è necessaria chiarezza e trasparenza nei sentimenti, nel lavoro la gestione degli impegni sarà rallentata;

SCORPIONE: La settimana si apre con i migliori propositi per concludersi sotto il segno dell’amore, nel lavoro le collaborazioni solide e affidabili si rinforzeranno sempre più.

Oroscopo fino a domenica 18 luglio: le previsioni delle Stelle per gli ultimi quattro segni

Le previsioni di Mauro Perfetti della prossima settimana consultabili integralmente sul sito LaPresse.it si concludono con gli ultimi quattro segni.

SAGITTARIO: Intrepidi e accattivanti in amore dimostrerete alle persone care che li amate, nel lavoro saranno le giornate favorevoli che vi saranno concesse a fare la differenza;

CAPRICORNO: I cuori solitari non avranno più scuse per trovare l’amore di tutta la vita, nel lavoro si affinerà il vostro formidabile fiuto per gli affari;

ACQUARIO: In amore fidatevi del vostro fiuto e troverete la risposta ai vostri dubbi, nel lavoro la gestione degli impegni rischia di diventare frenetica e snervante e l’ideale è smaltire il lavoro arretrato;

PESCI: Avrete tempo e modo di premiare le relazioni che lo meritano, nel lavoro c’è un favorevole intreccio di Stelle che può aiutarvi a trasformare intuizioni in redditizie soddisfazioni.