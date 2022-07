Oroscopo di Mauro Perfetti della prossima settimana: previsioni 4-10 luglio

Scritto da Liliana Morreale , il Luglio 3, 2022 , in Oroscopo

Mauro Perfetti e le previsioni astrologiche fino al 10 luglio: cosa dicono le stelle su amore e lavoro

Il noto astrologo anche questa settimana ha fornito il suo oroscopo settimanale al sito LaPresse.it. Sul sito le previsioni sono integralmente consultabili mentre di seguito riportiamo brevi stralci.

ARIETE: Controllate l’impulsività e capite se chi avete al vostro fianco sia la persona giusta, nel lavoro si rischiano intoppi e ritardi;

TORO: Settimana armonica e spensierata, in amore Luna strategica per chi è solo, nel lavoro avrete una carica di energia che vi renderà inattaccabili;

GEMELLI: Settimana insoddisfatta, la Stella dell’amore è ottima, nel lavoro rilanciate le idee e mettete in pratica le iniziative;

CANCRO: La settimana parte con i migliori auspici, continuerà la complicità per chi è in coppia e chi è solo può iniziare una bella storia d’amore.

Oroscopo dal 4 al 10 luglio del noto astrologo: previsioni segno per segno

L’oroscopo di Mauro Perfetti per la prossima settimana, sempre riportato sul sito su menzionato continua con le previsioni soprattutto su amore e lavoro degli altri quattro segni zodiacali.

LEONE: In amore mettetevi alla prova per non cedere ad incomprensioni e crisi di nervi, nel lavoro Marte porterà un po’ di tensione;

VERGINE: La settimana sarà un susseguirsi di giornate armoniose, nel lavoro Mercurio favorirà una gratificante gestione degli impegni;

BILANCIA: Finalmente ci sarà terreno fertile per l’amore soprattutto domenica sarete ispirati come non mai, nel lavoro la gestione degli impegni potrebbe essere rallentata;

SCORPIONE: Attenti a Marte sia in amore, dove vi guarda di traverso che nel lavoro, dove saranno facili incomprensioni e problematiche.

L’astrologo e le stelle degli ultimi quattro segni: l’oroscopo della prossima settimana

Infine le previsioni dal 4 al 10 luglio di Mauro Perfetti riportate su LaPresse.it si concludono con gli ultimi quattro segni.

SAGITTARIO: Settimana spensierata che lascia ben sperare per i cuori solitari, nel lavoro la gestione degli impegni riprenderà a girare per il verso giusto con soddisfazioni e gratificazioni;

CAPRICORNO: Complicità e intrigante feeling con il partner ma anche irripetibili opportunità per i single, nel lavoro non mancheranno idee e opportunità;

ACQUARIO: Settimana piacevole in compagnia di chi amate, solo il lavoro ben strutturato nelle sue fondamenta non sarà toccato con un dito;

PESCI: Da mercoledì frequenterete nuovi ambienti e vedere nuove facce, nel lavoro metterete a frutto le vostre potenzialità.