Mercedesz Henger: “Emozione che non scorderò mai”, c’entra la mamma Eva

“Mia mamma Eva mi ha chiesto scusa. E’ stata un’emozione che non scorderò mai”: la confessione della figlia

Quello che è successo nell’ultima puntate dell’Isola dei Famosi è incredibile: Eva Henger ha chiesto scusa a sua figlia Mercedesz Henger. Quest’ultima dice che da quando è nata sua madre non le ha mai chiesto scusa quindi sentirsi dire quelle parole “è stata un’emozione che non scorderò mai”, parole rilasciate al settimanale Nuovo Tv. Per due anni non si sono parlate e lei aveva bisogno di sentirsi dire quelle parole ed è molto contenta che le cose siano andate in questo modo.

Edoardo Tavassi, c’è ancora speranza per Mercedesz Henger? “Ci siamo chiariti”

Ora che è finito il reality show di Canale5 condotto da Ilary Blasi cosa succederà tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger? La figlia di Eva Henger, sempre nell’intervista rilasciata al sopracitato settimanale, ha confessato a tutti i fan che sperano in una loro unione: “Ci siamo chiariti”; inoltre ha dichiarato apertamente che gli piace ancora. Quindi cosa succederà, considerando che lui non ha rilasciato dichiarazioni molto incoraggianti? Tolto questo lei voleva che in finale ci fosse Edoardo perché si sarebbe meritato di festeggiarla con l’amico Nicolas Vaporidis (che ha poi trionfato portandosi a casa il ricco montepremi di 100mila euro) e con l’amica Carmen Di Pietro.

Mercedesz Henger glissa sulle parole dell’ex Lucas Peracchi: “Litigavamo troppo”

Mentre era in Honduras la figlia di Eva Henger, che sta malissimo dopo L’Isola, è stata destinataria di certe parole dell’ex fidanzato (nonché ex tronista di Uomini e Donne) Lucas Peracchi, che diceva come non apparisse molto in forma dopo che si sono lasciati. “Litigavamo troppo e ci siamo allontanati” ha raccontato lei, che però ha usato anche parole confortanti dicendo che la loro è stata una storia che rimarrà sempre nel cuore e che con lui ha vissuto momenti bellissimi. Non si sono più sentiti, anche perché non ce n’è più motivo, perché rimangono i ricordi belli di quello che hanno condiviso. Ora resta da vedere cosa succederà con il fratello di Guendalina Tavassi: sarà amore? Sarà un calesse? Oppure nascerà solo una semplice amicizia?