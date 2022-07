Mercedesz Henger, problemi dopo L’Isola: “Sto malissimo fisicamente”

L’ex naufraga l’ha svelato solo adesso: “Cerco di nasconderlo da quando sono uscita dall’Isola”

Mercedesz Henger reduce dall’esperienza vissuta nel reality show condotto da Ilary Blasi, oggi ha svelato ai suoi fan dei problemi che sta avendo da quando è tornata alla vita di tutti i giorni. L’ex naufraga per iniziare si è sfogata affermando: “Ragazzi è arrivato il momento di rivelarvi una cosa che cerco di nascondere da quando sono uscita dall’isola, sia a voi che alla maggior parte dei miei amici che incontro, cioè che sto male, sto malissimo fisicamente“.



Nicolas Vaporidis, l’ammissione della figlia di Eva Henger: “Il miglior life-coach che abbia mai avuto”

Dopo la partecipazione alla sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi che ha visto trionfare Nicolas Vaporidis, l’ex naufraga Mercedesz Henger ha rotto il silenzio sui social in cui è molto attiva. La 30enne nelle scorse ore ha risposto alle domande dei suoi fan, e a chi le ha chiesto se le mancheranno i consigli dell’attore con cui in Honduras ha avuto diversi litigi ha risposto ammettendo: “Cav*l* si, miglior life-coach che io abbia mai avuto. Quanto gli ho rotto le scatole?”.

Nella giornata di oggi, invece dopo aver fatto sapere di stare male da quando ha concluso il suo percorso nel reality ha aggiunto: “Perchè devo dirvi questa cosa? E’ capitato ormai troppe volte che mi fermate e mi vedete con una faccia tipo da voglio uccidere tutti, e io cerco di dirvi no ancora sono sfasata, in realtà sto morendo dentro, perchè sto fisicamente a pezzi”. L’ex naufraga dopo aver precisato di non aver avuto il tempo per riprendersi perchè non si è fermata un attimo, ha continuato a sfogarsi con queste parole: “Sto morendo di nausea anche in questo momento, ogni volta che tocco del cibo sto male, in piscina sono stata male”. Nonostante ciò, la 30enne è determinata a superare questi problemi che sta avendo: “Questa cosa non mi impedirà nè di mangiare, nè di godermi la mia vita e i miei amici qui fuori, però sappiate che mentre io faccio tutte queste cose sto di m*rd*!”.

Mercedesz Henger non se lo aspettava dalla pupa: “Parlava male di me”

Intanto l’ex naufraga che di recente ha avuto una brutta disavventura, ha concesso un’intervista a SuperGuida TV, e ha dichiarato di essere rimasta delusa dall’atteggiamento di Maria Laura De Vitis: “Alcune cose non me l’ha dette in faccia, ma io ho dovuto poi scoprirle in puntata ascoltando le clip che sono state mandate in onda. Parlava male di me e io non me l’aspettavo. La reputavo una mia amica e mi è dispiaciuto molto”. La figlia di Eva Henger però si è detta disposta ad approfondire la conoscenza della pupa, dato che ha sottolineato: “Non escludo che possa nascere un’amicizia”.