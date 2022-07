Mercedesz Henger, il dolore dopo l’Isola: “Il mio corpo ha faticato a…”

L’ex naufraga torna a parlare dell’avventura all’Isola dei famosi: Mercedesz Henger a tutto campo

Archiviata questa seconda esperienza all’Isola dei famosi Mercedesz Henger ha riavvolto il nastro ricordando quanto accaduto in Honduras. Intervistata da Radio Radio la figlia di Eva Henger ha parlato a tutto campo, dall’avventura fino al rapporto specifico con alcuni dei compagni di viaggio come Edoardo Tavassi, con il quale è nato un feeling molto particolare. E come ogni anno i concorrenti, Mercedesz inclusa, si sono ritrovati a fare i conti con la fame e i cambiamenti del corpo e ingenti perdite di peso. Parlando alla Radio la figlia d’arte ha parlato in tal senso:

“Quando esci, il fisico fa fatica a riabituarsi a mangiare e alla vita normale. Il mio corpo ha faticato a starmi dietro. Da un paio di giorni mi sento mille volte meglio”

le dichiarazioni dell’ex naufraga riprese da Gossip e TV.

La figlia d’arte fa chiarezza sul rapporto con Edoardo: “Ecco come stanno le cose”

In molti tra i telespettatori dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi hanno fatto il tifo per la coppia Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi. Il fratello dell’influencer romana Guendalina è partito a fari spenti, conquistando via via il cuore dei telespettatori e della figlia di Eva, rimasta piacevolmente colpita dal collega naufrago. Intervistata da Radio Radio la modella italo ungherese ha spiegato come stanno attualmente le cose: “Ci siamo sentiti, abbiamo chiarito e se ci sarà qualcosa da raccontare sarò felice di farlo. Ma per il momento preferisco non rivelare nulla visto che lui è riservato”.

C’è stato un incontro tra i due ex naufraghi dopo il reality? Mercedesz Henger fa chiarezza

La bella Mercedesz, che nei giorni scorsi ha ricordato una grande emozione riguardante sua mamma, ha rivelato ai microfoni di Radio Radio se c’è stato l’incontro con Edoardo Tavassi di cui molto si è discusso sui social e sul web. Le parole riportate dal portale Gossip e TV: “Se ci siamo visti? Non entro nei dettagli. Si vedrà, comunque Edoardo mi è piaciuto, è un uomo che fa ridere” – ha ammesso la figlia dell’attrice Eva Henger – . Massimo mistero dunque per il momento, ma se son rose…