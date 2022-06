Raffaella Carrà, uno show per gli 80 anni: Milly Carlucci conduce Fiesta!

Annunciati la data della messa in onda e il titolo dello show in memoria di Raffaella Carrà

Si lavora da mesi alla preparazione di uno show in ricordo della conduttrice di Carramba, morta a causa di un brutto male il 5 luglio dell’anno scorso. Alla conduzione dello spettacolo in questione, che andrà in onda in una sola serata, com’è noto da tempo ci sarà Milly Carlucci. E oggi da TvBlog, sempre informatissimo sui dietro le quinte e i retroscena della televisione, scopriamo il titolo (ancora provvisorio) e la data nella quale è prevista la messa in onda, che riveliamo nel secondo paragrafo.

Fiesta andrà in onda il 18 giugno 2023, giorno in cui Raffaella Carrà avrebbe compiuto 80 anni

Inizialmente si era detto che lo show in memoria della conduttrice di Carramba, il cui titolo provvisorio è Fiesta, sarebbe andato in onda il 5 luglio di quest’anno, nel primo anniversario della sua morte; successivamente si è pensato di far slittare all’autunno la serata, trasmettendola quindi all’inizio della nuova stagione televisiva; ora, a quanto pare, stando a ciò che leggiamo su Blogo, è stata scelta la data del 18 giugno dell’anno prossimo, giorno in cui Raffaella avrebbe compiuto 80 anni. Dobbiamo aspettare quindi ancora un anno per vedere la grande serata a lei dedicata, alla quale, si sa già, prenderanno parte tantissimi ospiti provenienti dal mondo della televisione e della musica.

Per Raffaella Carrà anche una piazza a Madrid e una via a Roma?

Non solo lo show che sarà condotto da Milly Carlucci: in ricordo di Raffaella Carrà, come abbiamo già scritto nei giorni scorsi, il 6 luglio prossimo, quindi all’indomani dell’anniversario della sua scomparsa prematura, una piazza della capitale spagnola prenderà il suo nome, mentre il sindaco di Roma ha ammesso di avere in mente di intitolarle una via della capitale italiana. Ricordiamo, infine, che Milly Carlucci ha proposto da tempo alla Rai di intitolarle l’auditorum del Foro Italico di Roma, sede che attualmente è occupata da Ballando con le stelle e da Il cantante mascherato, ma che in passato è stata la storica location di Carramba che sorpresa e Carramba che fortuna ma anche di altri programmi condotti da Raffaella Carrà come Sogni e Amore.