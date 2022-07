Miriana Trevisan si sfoga: “Al GF Vip mi accusavano di fare la vittima”

L’ex gieffina torna a parlare dell’esperienza vissuta nel noto reality: “Non venivo compresa”

La nota showgirl Miriana Trevisan è tornata a parlare dell’esperienza vissuta nel reality show condotto da Alfonso Signorini, in un’intervista rilasciata a The People Gossip. L’ex gieffina non ha nascosto la sua amarezza, per il modo in cui l’hanno trattata i suoi ex compagni di gioco dato che si è sfogata affermando:

“Purtroppo all’interno della casa non venivo compresa. Io non stavo bene, ho avuto un cambio ormonale. Ma non volevo dirlo, nonostante fossi uscita da un intervento molto violento”.

La delusione dell’ex moglie di Pago: “Una carezza in più me la sarei meritata”

Oltre al chiacchierato attore Alex Belli, anche Miriana Trevisan si è raccontata ai microfoni di The People Gossip. La famosa showgirl dopo aver detto che ha interpretato se stessa al Grande Fratello Vip ha aggiunto: “Ho pianto, ho riso, ho detto quello che pensavo e mi sono fatta trascinare dalle emozioni senza remore”. Riferendosi al suoi ex compagni di gioco ha affermato: “Purtroppo non mi piaceva quando mi accusavano di fare la vittima senza tentare di andare un po’ più in profondità”. Nonostante ciò l’ex moglie di Pago non si pente di nulla di ciò che ha fatto nella casa più spiata dagli italiani, però non ha nascosto la sua delusione: “Il bene porta bene, io ho dato questo. Certo una carezza in più me la sarei meritata, soprattutto dalle donne. Ma va bene così. Oggi sto benissimo”.

Miriana Trevisan, nessun rancore nei confronti della famosa influencer: “Il gioco non c’è più”

Sempre nel corso dell’intervista, l’ex gieffina ha rotto il silenzio sull’ex compagna di gioco Soleil Sorge, con cui ha avuto diversi dissapori nel reality show pronto a tornare su Canale 5 a settembre 2022. La showgirl per iniziare sul fatto di non essere stata invitata al compleanno dell’influencer italo-americana da poco festeggiato dalla stessa, ha dichiarato: “A dire la verità non sapevo nemmeno fosse il suo compleanno. Non le ho fatto gli auguri, ma glieli faccio volentieri adesso. Le auguro tutto il bene di questo mondo”. L’ex moglie di Pago che nelle scorse settimane è stata vittima di un’aggressione, non ha alcun rancore nei confronti dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne infatti ci ha tenuto a precisare: “Per me l’esperienza del GF Vip è finita e voglio dare priorità ad altro. Il gioco non c’è più. Io non credo di essere una sua nemica”.