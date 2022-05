Miriana Trevisan vittima di un’aggressione: “Mi hanno lanciato bottiglie”

Miriana Trevisan aggredita improvvisamente in un parco a Roma: l’amaro sfogo

Sono state ore particolarmente complicate per la ex concorrente di quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Cos’è successo? La donna ha fatto una diretta instagram rivelando che stamattina è stata vittima di un’aggressione in un parco pubblico a Roma:

“Io ed Alessandro siamo appena stati aggrediti…Ci hanno tirato delle bottiglie…”

La donna ha poi confessato ai suoi numerosi follower su instagram di essere stata anche insultata pesantemente in inglese, non facendo mistero di essersi davvero impaurita, tanto da correre immediatamente in auto: “All’improvviso ci ha scaraventato un bidone con delle bottiglie, che ci ha tirato addosso, minacciandoci di andarcene…”

L’ex gieffina terrorizzata dopo l’aggressione subita: “Ho temuto il peggio”

Miriana Trevisan, sempre in questa diretta instagram, ha poi dichiarato che ad un certo punto questa persona ha iniziato a minacciarli. Per tale ragione non ha fatto mistero di aver temuto che potesse fare del male a lei ed al suo amico magari con un vetro:

“Ho avuto paura che mi volesse tagliare con un vetro…Sono nera. Voglio trovarlo, sono arrabbiata…”

L’ex gieffina, la quale giorni fa ha attaccato Alex Belli, ha poi dichiarato che anche tutti i presenti in quel parco si sono spaventati, arrivando a chiedersi se sia il caso di chiamare la polizia perchè questa persona potrebbe seriamente fare del male a qualcuno.

Miriana Trevisan ha un crollo: “Non riesco neppure a respirare per tutto quello che è successo”

Purtroppo la ex concorrente del Grande Fratello Vip non ha poi nascosto ai suoi numerosi follower di essere davvero agitata per l’aggressione subita, tanto da riuscire a fatica a respirare: “Non riesco a respirare per quello che è successo…” La popolare showgirl si è poi lamentata del fatto che certe cose non possano assolutamente succedere in pieno giorno in una grande città come è Roma: “Non è possibile vivere così alle 11 del mattino…Ci ha proprio minacciati con delle bottiglie…” Ovviamente i suoi tantissimi follower intervenuti in questa diretta le hanno subito consigliato di andare dalla polizia a denunciare l’accaduto, nella speranza che questa persona venga presa.