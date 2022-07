Morning News, intervista straziante in diretta: Simona Branchetti in difficoltà

Morning News, testimone della tragedia sulla Marmolada scoppia a piangere al telefono: “Non si può descrivere”

Ovviamente la puntata di stamattina del programma condotto da Simona Branchetti è iniziata dando ampio spazio alla strage sulla Marmolada. Ed in questa occasione la conduttrice si è collegata telefonicamente con una testimone oculare della tragedia, che ha cercato con grande difficoltà di raccontare cos’è successo:

“La frana l’abbiamo vista da sopra, noi eravamo più in alto rispetto a dove si è staccato il ghiacciaio…”

La donna è poi scoppiata a piangere perchè ha visto con in suoi occhi le persone investite da questa valanga: “Ho nelle orecchie ancora quel rumore…Non si può descrivere…Le persone che volano…Non si può parlare…”

Simona Branchetti in difficoltà con la sua ospite al telefono: “Capisco il suo dolore”

Successivamente la conduttrice di Morning News ha subito preso la parola mostrando estrema empatia nei confronti della signora, che purtroppo ha visto in prima persona questa tragedia: “Capisco il suo dolore, immagino che abbia di fronte agli occhi quelle immagini terribili…” La donna però è rimasta in silenzio continuando a piangere e a singhiozzare. La presentatrice, che vorrebbe condurre un programma tutto suo in prima serata su Canale 5, ha continuato con gran fatica l’intervista chiedendo alla testimone come ha reagito nel momento in cui ha sentito questo incredibile boato. Quest’ultima ha ritrovato la forza dicendo: “C’erano persone che urlavano: ‘Via via’. Ma purtroppo non si poteva più fare niente ormai…”

Morning News, la conduttrice chiude la puntata con una brutta notizia: “Tra i dispersi c’è anche un bambino di 9 anni”

Purtroppo la puntata di oggi del programma mattutino è terminata con una nuova brutta notizia. Difatti l’inviato in diretta dalla Marmolada ha subito rivelato a Simona Branchetti che tra i dispersi c’è anche un bambino di 9 anni:

“Tra i dispersi purtroppo c’è anche un bambino di 9 anni…Era con i genitori in quella escursione maledetta…”

A quel punto ha preso la parola la conduttrice, la quale ha rivelato che il papà del bambino era una guida alpina: “Questo ci fa riflettere che lui si sia avventurato senza aver ponderato i rischi che stavano correndo…”