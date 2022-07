Morning News, Simona Branchetti fa un appello all’editore: “Mi piacerebbe…”

Simona Branchetti non si nasconde: “Vorrei uno spazio tutto mio in prima serata”

La popolare giornalista è tornata a presiedere la fascia mattutina di Canale 5 alla guida di Morning News. E sull’ultimo numero del magazine Nuovo Tv ha rilasciato una lunga intervista in cui parla del suo programma, ma anche dei suoi progetti futuri. A tal proposito il giornalista le ha fatto presente che adesso la vediamo al posto di Federica Panicucci e Francesco Vecchi, mentre a dicembre ha sostituto Barbara d’Urso: “Queste sono le prove generali per un programma d’informazione fisso su Canale 5?” E quest’ultima ha subito rivelato che gradirebbe molto avere un programma tutto suo in prima serata sull’ammiraglia Mediaset, cogliendo l’occasione per fare un appello a Pier Silvio Berlusconi: “Chissà che leggendo l’intervista non gli venga in mente di farmelo fare…”

Morning News, la conduttrice confessa: “Faremo tante interviste e avremo molti ospiti”

Successivamente il giornalista del settimanale Nuovo Tv ha chiesto a Simona Branchetti quali argomenti verranno solitamente trattati nel suo programma mattutino in onda da lunedì scorso su Canale 5 alle 8.45 circa. E quest’ultima, con estrema schiettezza, ha subito dichiarato che tratteranno gli argomenti di attualità più importanti: “Spazieremo dalla politica alla cronaca…” La giornalista, che venerdì scorso è stata messa in imbarazzo da un ospite, ha poi dichiarato che farà molte interviste ad altrettanti ospiti in ogni puntata.

La giornalista fa chiarezza: “Per noi l’opinione della gente comune è importante”

Simona Branchetti ha anche rivelato che la voce della gente comune è assolutamente prioritaria per loro:

“Questo programma è una finestra sul nostro Paese che sta attraversando per l’ennesima volta un’estate difficile tra guerra e grandi rincari…”

La conduttrice di Morning News ha quindi chiosato di credere siano una finestra per le persone. Proprio le persone a casa hanno dim mostrato di aver molto apprezzato il programma in questa prima settimana di messa in onda. Difatti la Branchetti ha subito messo la quinta battendo nettamente il diretto competitor rappresentato da Unomattina estate. Anche la puntata di venerdì ha registrato nella prima parte il 19.48%, mentre nella seconda per un soffio non ha toccato il 18% di share (la concorrenza si è dovuta accontentare del 15.13% di share finendo un’ora dopo).