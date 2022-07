Morning News, ospite dice una parolaccia: Simona Branchetti in imbarazzo

Morning News, ospite spiazza tutti: “Parlare in corsivo? Mi sembra una grande min***ata”

Anche stamattina è andata in onda una nuova puntata del programma mattutino di Canale 5 condotto da Simona Branchetti. E nella seconda parte la conduttrice ha voluto fare una lunga chiacchierata con la nota tiktoker che ha lanciato la moda di parlare in corsivo. In questa occasione la presentatrice ha anche voluto conoscere l’opinione delle persone comuni su tutta questa faccenda. E proprio uno di loro ha messo in estremo imbarazzo la Branchetti. In pratica l’uomo, scordandosi di essere in diretta Tv, ha esclamato in maniera molto colorita di credere che parlare in corsivo sia una sciocchezza: “Parlare in corsivo? Mi sembra una grande min***ata…”

Simona Branchetti in imbarazzo dopo l’uscita infelice dell’ospite: “Mettiamo un bip”

Ovviamente l’uscita infelice dell’ospite oggi a Morning News ha fatto calare il gelo in studio. Poco dopo è intervenuta la conduttrice, che ridendo molto nervosamente è uscita dall’imbarazzo limitandosi a dire quanto segue: “Biiiip…Qua ci vuole un bip, altro che corsivo…” L’inviato, che ha intervistato questo signore toscano, si è quindi subito scusato: “Non si può dire…Qua andiamo oltre il corsivo…” Il signore, dopo essersi fatto una bella risata, ha però dichiarato che essendo toscano è normale che a volte scappino termini simili, soprattutto su questi argomenti. Insomma in questa prima settimana di messa in onda del programma mattutino estivo di Canale 5 è successo davvero di tutto.

Elisa Esposito spiega come nasce l’idea di parlare in corsivo: “E’ nato per prendere in giro le ragazze milanesi”

Simona Branchetti, nella puntata di oggi di Morning News, ha poi chiesto alla sua ospite com’è nata l’idea di parlare in corsivo, facendo notare agli spettatori a casa che su TikTok i suoi video stanno veramente spopolando. E quest’ultima, con estrema schiettezza, ha rivelato che questa cosa è nata per prendere in giro le ragazze milanesi:

“E’ nato tutto da uno scherzo…Ho saputo che le ragazze milanesi parlano così…”

E’ poi intervenuto Roberto Alessi, cogliendo la palla al balzo per mettere in guardia la ragazzina. Difatti il giornalista non ha nascosto di essere venuto a conoscenza che questa moda di parlare in corsivo sarebbe già arrivata agli sgoccioli: “Così mi hanno detto…Devi pensare ad un’altra cosa…”