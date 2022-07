Morning News, Simona Branchetti choc: “E’ stata ferita…” bagarre in studio

Simona Branchetti oggi in diretta annuncia: “Abbiamo in collegamento una donna ferita da un cinghiale”

Stamattina è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Morning News. E sul finire della puntata la giornalista ha rivelato agli spettatori che pochi giorni fa una donna è stata letteralmente aggredita da un cinghiale in un paesino in provincia di Genova: “La signora stava prendendo il sole…Un cinghiale l’ha aggredita…Adesso vi facciamo vedere la clip…” Successivamente ha mandato in onda il video in cui i telespetatori hanno avuto modo di vedere che in effetti la località è stata presa d’assalto dai cinghiali. Una volta finita la clip la conduttrice e giornalista si è collegata con la diretta interessata per parlare di questa brutta faccenda:

“E’ stato un incidente che mi sta creando diversi problemi…Ho già fatto 3 di 5 vaccini per l’antirabbica…”

Morning News, l’ospite aggredita dal cinghiale rompe il silenzio: scoppia la polemica in studio

La signora aggredita dal cinghiale in un paesino in provincia di Genova ha poi spiegato a Simona Branchetti cos’è successo, non facendo mistero di aver avuto davvero tanta paura per la sua vita:

“Quando ho visto il sangue ho iniziato a gridare aiuto…Hanno poi chiamato l’ambulanza e sono stata portata in ospedale…”

La signora ha poi rivelato che è stata aggredita e ferita dall’animale nel momento in cui stava mangiando un pizzetta. A quel punto ha preso la parola il giornalista Roberto Poletti, che si è limitato a dire di credere che questi cinghiali dovrebbero essere abbattuti quanto prima. L’altra opinionista ha però dichiarato di pensarla in maniera completamente diversa: “La signora aveva la pizza e il cinghiale è attratto dal cibo…” Ed è scoppiata una vera e propria bagarre in studio, tanto che la stessa conduttrice, la quale ha dovuto fare fronte ad un problema in diretta qualche giorno fa, è stata costretta ad intervenire più volte per riportare l’ordine.

Roberto Poletti polemizza in diretta: “Mettiamoci tutti a dieta”

L’ospite a Morning News ha però continuato a polemizzare contro la sua collega al fianco dopo quello che ha detto:

“Adesso è colpa della signora perchè mangiava la pizza…Mettiamoci tutti a dieta così non arrivano i cinghiali…Non mangiamo niente…”

L’opinionista non ha però perso le staffe limitandosi a far notare a Poletti che i cinghiali di per sè non sono animali aggressivi: “La signora ha mangiato la pizza in un orario crepuscolare…A quell’ora si palesano…” Ha poi ripreso la parola la signora aggredita tagliando corto: “Per me i cinghiali vanno abbattuti…”